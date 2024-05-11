Институт изучения России в Тель-Авиве объявил дефолт по облигациям на 300 млрд шекелей

Основанный Анатолием Чубайсом Институт изучения России объявил о невозможности выполнения обязательств по своему единственному выпуску облигаций. Ценные бумаги были проданы на бирже в начале апреля.

Величина выплат, от которых отказался институт, оценивается в 300 млрд израильских шекелей или около 81 млрд долларов США. Держателям облигаций предложили натуральный расчёт: вместо денег они могут получить бесплатную подписку на исследования института, в том числе на анонсированное недавно определение географического положения России на карте. Обманутые вкладчики смогут бесплатно распечатывать результаты исследований в здании института по адресу Тель-Авив, улица Ясира Арафата, д. 36, офис 508. Сам Чубайс заявил, что не беспокоится по поводу инвесторов.

– Они просто не вписались в рыночный вираж, – объясняет Чубайс. – Инвестиции это всегда риск. Они знали, что могут потерять деньги, и они их потеряли. Это нормальное функционирование экономики и рынка ценных бумаг в частности. Израильскому бизнесу и в особенности частному инвестору предстоит ещё многому научиться, если они хотят иметь дело с нами.

—