Яркий экран iPhone 16 Pro: Новые данные

Согласно информации от китайского инсайдера Instant Digital, экран предстоящего iPhone 16 Pro будет на 20% ярче воспроизведения SDR-контента по сравнению с моделью iPhone 15 Pro.

Типичная яркость будущего iPhone 16 Pro составит 1200 нит, что на 20% превышает актуальную модель iPhone 15 Pro. При этом пиковая яркость останется прежней, составляя 1600 нит.

Этот апгрейд в яркости экрана значительно повлияет на восприятие новинки, учитывая, что пользователи в основном потребляют SDR-контент.

Флагманская линейка iPhone 16 будет представлена осенью 2024 года, включая четыре модели: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Ожидается обновленный дизайн камеры и увеличенные до 6,3 и 6,9 дюйма дисплеи для Pro-моделей. Производительность гаджетов будет обеспечена фирменными чипами Apple A18 и A18 Pro в зависимости от модели.

Кроме того, сообщается о новой сенсорной кнопке захвата, которую Apple установит в iPhone 16.