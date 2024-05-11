Текстурированная с челкой, шегги-боб и в стиле ретро: эффектные женские стрижки средней длины для весеннего настроения

Мы часто думаем о том, чтобы что-то изменить в своем образе, но не решаемся на это, опасаясь неудачи. Иногда мы не знаем, какую прическу выбрать. Стилисты предлагают рассмотреть эффектные женские стрижки средней длины, которые помогут создать весеннее настроение.

Перевернутый боб с омбре

Не соглашайтесь на стандартную стрижку, когда можно сделать нечто весьма оригинальное. Например, это может быть перевернутый боб, как на главном фото слева. Уже сам по себе он является шедевром, а в сочетании с гладким омбре становится еще более великолепным. Постепенный переход от более темных корней к более светлым концам подчеркивает острые углы каре, создавая стильный образ.

Небрежные локоны

На главном фото справа изображена шикарная прическа с небрежными локонами. Нежное мелирование делает ее еще более привлекательной. Оно создает тонкие контрасты, которые улавливают свет, подчеркивая растрепанные пряди и придавая прическе естественный и непринужденный вид.

Многослойность на тонких волосах

Это идеальная прическа для тонких волос, поскольку она создается с использованием двух разных техник стрижки, которые делают волосы пышными: углов и слоев. Углы в этой прическе создают эффект густоты, а многослойность обеспечивает волосам движение и фантастическую форму.

Свободные волны

Эта стрижка отлично подходит для овального лица, так как она обрамляет его, не удлиняя. Красновато-фиолетовый оттенок будет хорошо смотреться практически с любой кожей. Он подчеркивает теплые тона лица и контрастирует с более холодными оттенками.

Супертекстурированная прическа с челкой

Вы знали, что правильно подобранная прическа может подчеркнуть привлекательные черты вашего лица? Челка, обрамляющая лицо, и слои волос, изящно ниспадающие на него, создают идеальный образ, в котором каждая деталь выразительна. А светлый объемный оттенок волос подчеркивает их густоту, делая прическу легкой и воздушной.

Каштановая небрежность

Придайте вашей небрежной стрижке средней длины больше шарма и живости. Попробуйте использовать мягкий красновато-коричневый оттенок — он добавит вашим волосам объема и яркости.

Ровная челка и текстурированные локоны

Даже если у вас стрижка средней длины с обилием текстуры, это не означает, что вы не сможете дополнить ее аккуратной челкой. Привлекательный образ на снимке слева — хороший тому пример.

Светлый шегги-боб

Этот стильный лохматый боб, который сегодня находится на пике моды, имеет обманчивую длину. Он смотрится как относительно короткая стрижка, но на самом деле укладка сделана на средних волосах. Его украшают светлые небрежные пряди.

Много слоев на густых волосах

Если у вас густые волосы и вам нужна стрижка, которая поможет вам выглядеть стильно, обратите внимание на многослойную укладку. Локоны средней длины с непостоянными слоями по всей длине позволят вам создать привлекательную форму прически, а также сделают ее более легкой и послушной.

Перевернутый разновеликий боб

Если вы предпочитаете среднюю длину волос, это не значит, что вам нужно стричь волосы ровно. Попробуйте прическу, которая сзади очень короткая (чуть выше затылка), а спереди постепенно становится длиннее. Добавьте несколько вьющихся прядей, и у вас получится необычная и уникальная прическа.

Объемные волны

Попробуйте создать объемную прическу с длинными, слегка растрепанными слоями, которые придадут волосам текстуру. На такой стрижке прекрасно будут смотреться мягкие волны. Чтобы создать такую укладку, можно воспользоваться выпрямителем для волос. Но важно не передержать утюжок, а лишь слегка провести им по прядям, чтобы получить свободные, естественные локоны.

Незаметная челка

Ваши тонкие волосы средней длины не должны выглядеть безжизненно и скучно. Стилисты уверены, что слои способны придать волосам объем и жизненную силу. Благодаря объемной укладке не наблюдается резкого контраста между длиной волос и челки.

Стрижка в ретро-стиле

Из всех модных стрижек дерзкий вариант боба в стиле ретро, который особенно подходит блондинкам, всегда привлекает внимание окружающих. Прическу на левом фото отличает небольшая длина, закругленная форма и оттенок розового, придающие очарования. Пышность, воздушность укладки способна поднять любой образ на новый уровень.

Матово-лавандовое мелирование

Не можете ничего поделать со своими тонкими волосами фиолетово-каштанового оттенка? Попробуйте придать им новый цвет и форму! Создайте стильный и яркий образ, выполнив матово-лавандовое мелирование. Добавьте несколько растушеванных слоев, и ваши волосы преобразятся, став по-настоящему красивыми.

Прямые волосы с центральным побором

Есть прическа, которая всегда будет актуальна и не зависит от времени и модных тенденций, — это классическая прямая стрижка до плеч. Чтобы создать эту прическу, не нужно много усилий: достаточно расчесать волосы на прямой пробор. Это идеальный вариант для девушек, которые не любят тратить много времени на укладку. Для того чтобы эта прическа выглядела идеально, выберите оттенок, близкий к вашему естественному цвету волос. Тогда вам не придется тратить много времени и сил на уход за волосами.

Многослойные пряди и боковая челка

При мысли о средней длине волос на ум приходят мамины стрижки из 90-х? Забудьте об этом! Посмотрите на стрижки до плеч с другой стороны. Косые пряди в сочетании с челкой помогут вам выйти за рамки привычных образов и окунуться в мир моды.

Текстурированный боб для круглого лица

Если у вас круглое лицо, вам отлично подойдет стрижка «боб» до плеч. Длинные пряди красиво обрамляют лицо и визуально делают его более вытянутым. Чтобы придать прическе дополнительный объем и текстуру, попросите парикмахера подрезать кончики острыми ножницами.

Серебристая шевелюра

Современные стрижки средней длины выглядят очень мило, но, чтобы они смотрелись еще лучше, стоит подобрать подходящий цвет волос. Почему бы не добавить в образ немного оригинальности? Например, можно окрасить волосы в серебристый оттенок. Раньше седина ассоциировалась со старостью, но сейчас такое сочетание, как соль с перцем, считается весьма актуальным и стильным. Попробуйте пепельный цвет, чтобы выглядеть очень элегантно.

Пышный кудрявый боб

Если кто-то из представительниц прекрасного пола сомневается, что стрижка «боб» будет хорошо смотреться на сильно вьющихся волосах, то стилисты спешат убедить их в том, что это может выглядеть весьма привлекательно. Прекрасный тому пример — прическа на снимке слева. Здесь мы видим короткую стрижку с пышными кудрявыми волосами, поднятыми вверх и выгодно открывающими лицо и шею. Особую пикантность образу придает пепельный оттенок.

Сексуальные волны

Одна из самых популярных причесок среди женщин с темной кожей — это волнистый боб. Ее полюбили многие известные личности, такие как актриса Габриэль Юнион, певица Бейонсе. Эта прическа — отличный выбор, потому что она выглядит изысканно и элегантно, но при этом сохраняет свою кокетливость и игривость.