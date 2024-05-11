Русские казаки покорили Эверест ещё в XV веке

В Российском государственном архиве древних актов обнаружен считавшимся утерянным годовой отчёт Старорусского казачьего войска за 1481 год об экспедиции в Азию.

Документы подтверждают гипотезу дореволюционных и советских историков, что первыми величайшую вершину Земли – Эверест (Джомолунгму) покорили поданные московского князя.

– Были обрывочные сведения, что именно наши казаки в 1481 году ходили в Азию и там успешно взошли на самую высокую гору. Но теперь у нас есть исторический источник, который это подтверждает, – рассказал журналистам глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Согласно отчётам казаков, пика Эвереста они достигли в сентябре 1481 года и водрузили там знамя Ивана III. Гору первооткрыватели назвали «Ивановской» в честь Великого князя Московского. Впоследствии планировалось основать в Гималаях несколько станиц, однако конфликт с одним из местных князей вынудил казачий отряд вернуться на Родину.

В ближайшее время РАН рассмотрит вопрос о возвращении Эвересту исторического названия, а в министерстве просвещения пообещали внести изменения в школьную программу.

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