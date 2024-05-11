 

На работу, в колледж или на веселую вечеринку: стильные и удобные наряды из свитера и джинсов

11.05.2024, 13:10, Разное
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Весна – это еще не то время, когда нужно расставаться со свитерами и отправлять их на самую дальнюю полку шкафа. В относительно прохладную погоду с такими изделиями можно составлять стильные образы. А если скомбинировать их с джинсами, то получится топовый микс!

Образы в стиле «городская модница»

Для создания нежного весеннего образа сочетайте белоснежные расклешенные джинсы со свитером пастельного оттенка. Дополните лук сумочкой необычной формы.

Свитер с принтом в полоску по-прежнему не сдает лидирующих позиций. Лучше всего он смотрится с обычными синими джинсами прямого кроя и удобными сапогами-«казаками».

Укороченный белоснежный свитер можно смело носить с широкими джинсами с низкой посадкой, если у вас есть возможность похвастаться плоским животом. Чтобы не замерзнуть, набросьте сверху тренч или пальто.

Укороченный свитер с этническим принтом хорошо смотрится с белоснежными джинсами. Чтобы добавить в образ нотку элегантности и гламура, добавьте туфли на шпильках и широкополую шляпу.

Яркие акценты

Свитер можно превратить в акцентную деталь вашего образа, если отдать предпочтение изделию яркого и насыщенного цвета (например, салатового или оттенка фуксии). Сочетайте такие свитера с другими вещами нейтральных или пастельных оттенков. Например, с зеленым свитером хорошо смотрится синий пиджак и такого же цвета джинсы. А к красному свитеру подойдут нежно-розовые джинсы.

Свитер необязательно должен быть однотонным. Он также может быть с забавным рисунком. Такая вещь привнесет больше стиля и индивидуальности в ваш образ. Сочетайте ее с вещами из капсульного гардероба. Например, с серыми джинсами и с коричневой кожаной курткой.

В этом сезоне в моде изделия асимметричного кроя, в том числе и свитера. Изделие оверсайз необычного кроя позволит создать самобытный и неповторимый наряд. Сочетание такого свитера с джинсами является самым правильным решением.


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