 

С медом, оливковым маслом, яйцом и не только: банановые маски для всех типов волос

11.05.2024, 12:01, Разное
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Согласны ли вы с тем, что банан поистине является суперпродуктом? Если сомневаетесь, примите во внимание доказательства, представленные в нашем материале. Во-первых, это очень вкусный фрукт, во-вторых, он полезен для здоровья не только всех систем организма, но и для красоты в целом. А в частности, для волос, поскольку он содержит множество полезных элементов, которые сделают ваши локоны упругими, блестящими шелковистыми. Предлагается воспользоваться рекомендациями и поэкспериментировать с масками для волос из этого суперфуда. Результат вас приятно удивит.

Польза банана для красоты и здоровья волос

Ее переоценить невозможно, и вот доказательства:

Богат калием. Калий, содержащийся в экзотическом фрукте, является важным минералом, который поддерживает работу нашего сердца, мышц и нервной системы (способствует росту и здоровью волос). Насыщен питательными веществами. Во фрукте содержатся антиоксиданты, витамины А, В2, В6, Е и С, магний, железо и марганец, и это далеко не весь перечень полезных составляющих. В частности, витамин А восстанавливает влагу как в коже, так и в волосах, а фолиевая кислота придает волосам блеск. Сильный силикагель. Во фрукте содержится диоксид кремния, и наш организм использует его для выработки коллагена. Коллаген важен не только для здоровья кожи, но и помогает локонам оставаться здоровыми и блестящими.

Текстура, сила и блеск волос могут меняться на протяжении жизни. Гормоны, окружающая среда, диета, жизненные перемены и стресс – все это может повлиять на здоровье наших волос. С помощью нескольких минут и пары бананов вы сможете восстановить блеск прядей.

Как подготовить фрукты

Очень важно использовать бананы правильно, чтобы не допустить беспорядка на голове и не делать процедуру дискомфортной. Чтобы ничего подобного не произошло, добейтесь правильной консистенции будущей маски, чтобы не выковыривать кусочки из волос. Для этого необходимо тщательно размять фрукт и взбить его в блендере до кремообразного состояния (без комочков). Представьте, что вы готовите мороженое. Это будет гарантией того, что маска легко смоется с ваших волос.

Пошаговая инструкция по использованию

Чтобы сделать все быстро, легко и правильно, следуйте пошаговой инструкции:

Тщательно измельчите банан. Трудно измельчить целый фрукт в блендере без жидкости, поэтому рекомендуется использовать блендер меньшего размера (например, одноразовый или погружной) или кухонный комбайн. Сначала разомните фрукт в миске вилкой, затем добавьте его в блендер вместе с любыми дополнительными ингредиентами. Дайте возможность массе настояться в течение минуты. Нанесите получившуюся кашицу на волосы, равномерно распределив ее по всем прядям. Оберните полотенце вокруг плеч, чтобы не потекли капли и нанесите смесь на волосы. Наденьте шапочку или оберните шевелюру полотенцем или полиэтиленовой пленкой. Через полчаса смойте маску. Затем тщательно вымойте волосы шампунем.

Маска с добавлением меда

Очень простая и эффективная, эта маска для волос из двух ингредиентов распрямляет волосы (делает их послушными) и усиливает блеск. Витамин А и калий, помогают восстанавливать и укреплять пряди, в то время как увлажняющие аминокислоты проникают в фолликулы, увлажняя их изнутри. Мед выступает в качестве натурального увлажнителя, который удерживает влагу и придает блеск.

В качестве ингредиентов понадобится один спелый банан и одна чайная ложка меда. Разомните фрукт вилкой до получения мягкой, густой пюреобразной консистенции. После тщательного перемешивания добавьте второй ингредиент. Нанесите на волосы, уделяя особое внимание корням и кончикам. Накройте шапочкой для душа и оставьте на двадцать минут, после чего смойте. Маска подходит для всех типов волос.

С оливковым маслом для сухих волос

Добавление всего нескольких столовых ложек оливкового масла обеспечит достаточное увлажнение, если ваши волосы являются сухими и ломкими. Запаситесь следующими ингредиентами: один спелый банан, чайная ложка меда, 1-2 столовые ложки оливкового масла.

Все продукты смешайте в блендере, после чего нанесите смесь на влажные волосы, оставьте на 15 минут, а затем смойте. Периодичность процедуры – раз в две недели.

С яйцом, медом и кокосовым маслом для истонченных волос

Эта маска – прекрасное средство для ухода за кожей головы, стимулирующее и питающее волосяные фолликулы. Вам понадобится: половина банана, куриное яйцо, одна столовая ложка растопленного кокосового масла и половина чайной ложки меда.

Хорошо смешайте эти ингредиенты, нанесите на влажные волосы, смойте спустя двадцать минут. Периодичность процедуры – раз в неделю.

С авокадо и кокосовым молоком для вьющихся волос

С добавлением авокадо эта процедура делает ваши волосы и кожу головы мягкими и кондиционированными. Благодаря антиоксидантам из бананов, маска увлажняет, но не утяжеляет локоны. Кокосовое молоко содержит лауриновую кислоту, которая помогает восстанавливать поврежденные волосы и поддерживает выработку кератина, белка, укрепляющего волосы.

Разомните банан и половину авокадо в небольшой миске до получения однородной консистенции. Добавьте кокосовое молоко (три столовые ложки) и перемешайте. Маску нужно нанести на сухие волосы, обернуть голову теплым полотенцем и оставить на четверть часа, после чего смыть остатки водой.

Скраб от перхоти

Устраните шелушение кожи головы с помощью бананово-сахарного скраба. Антимикробные вещества фрукта убивают грибок, вызывающий перхоть, а сахар удаляет хлопья. Смешайте в миске протертый банан и неполный стакан (¾) сахара. Нанесите смесь на влажную кожу головы на одну минуту, затем вымойте и ополосните.

С добавлением йогурта для вьющихся волос

Если из-за чрезмерной влажности воздуха ваши волосы стали непослушными (вы заметили, что при влажной погоде ваши волосы начинают интенсивно завиваться), попробуйте эту бананово-йогуртовую маску. Содержание фруктовой воды в сочетании с жирами йогурта обеспечивает дополнительную влагу непосредственно волосам, а аминокислоты фрукта уплотняют кутикулу.

Смешайте в миске один банан и половину стакана йогурта. Маску следует наносить на влажные волосы, а через четверть часа смывать. Повторяйте еженедельно.

С добавлением овсянки для тонких волос

Богатые калием, витаминами и натуральными маслами, бананы помогают питать волосяные луковицы и повышают их эластичность. Смешайте один фрукт, чайную ложку касторового масла, две чайные ложки молотой овсянки и одну столовую ложку обезжиренного молока в небольшой миске.

Мягкими массирующими движениями наносите смесь на чистые сухие волосы в течение нескольких минут, чтобы стимулировать кровообращение и способствовать впитыванию. На полчаса оберните голову сухим полотенцем, после чего смойте остатки маски.

С кератином и аргановым маслом для роста и восстановления волос

Благодаря дополнительным ингредиентам эта маска помогает восполнить потерянный белок и усилить блеск, делая волосы более сильными, гладкими и эластичными. Смешайте в емкости один банан, одну капсулу кератина и одну столовую ложку арганового масла.

Вымойте и высушите волосы полотенцем. Равномерно распределите получившуюся смесь по локонам, подержите десять минут. Затем тщательно помойте голову. Данную процедуру можно повторять каждую неделю для достижения лучшего результата.


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