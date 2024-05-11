Брюки лендерхозе и нежные цветочные мотивы: свежие тренды и новинки весенней моды

Каждый новый сезон приносит с собой новые тренды. Эта весна богата на яркие самобытные луки и тенденции, которые, возможно, задержатся и останутся актуальными еще не один год. Рассматриваем самые лучшие и распространенные из них.

Цветочные мотивы

Одежда с цветочными принтами придаст вашему образу свежести и тепла. Подобные рисунки будут приобретать все большую популярность в 2024 году.

Платья, обувь и даже украшения в цветочной тематике будут определять тенденции этого сезона.

Одежда в клетку

Одежда в клетку по-прежнему является мейнстримом сезона, причем куртки, имитирующие классический узор бренда Chanel, пользуются наибольшей популярностью. Наряду с блейзерами, брюки и рубашки в привычную черную и красную клетку также все чаще носят весной текущего года. Такая одежда привносит изысканность и нотку неформальности в любой образ.

Рубашки оверсайз

Рубашки больших размеров появились на «модной арене» этой весной. Топовым дизайнерам и стилистам удалось убедить девушек в том, что одежда больших размеров будет смотреться на них лучше всего.

Самое важное: рубашки оверсайз никогда не выйдут из моды. Без сомнения, вы можете смело инвестировать в приобретение подобных изделий.

Рубашки оверсайз придадут вашему образу непринужденный и экстравагантный вид.

Короткие юбки

Укороченные юбки в школьном стиле (наподобие преппи) не сдают своих лидирующих позиций. В этом сезоне особенно популярны юбки со складками. Они лучше всего сочетаются с высокими гольфами и полуботинками. Но их также можно комбинировать с футболками и поясом, чтобы получить образ в стиле Y2K. С другой стороны, если хотите похвастаться отменным прессом, тогда рассмотрите вариант сочетания мини-юбки с кроп-топом.

Куртки-бомберы

Что касается верхней одежды, то куртки-бомберы входят в число лучших топовых трендов текущей весны. Если говорить о цветовой гамме, то выбирайте что-то нейтральное и неброское. Например, очень стильно смотрятся черные или коричневые бомберы. Они помогают в создании сдержанных и одновременно неформальных нарядов.

Обратите внимание на бомберы с кожаными вставками (например, с кожаными рукавами). Такие изделия смотрятся особенно стильно и модно в этом сезоне. Вы можете сочетать их с джинсами-бойфрендами, футболкой и бейсболкой.

Кожаные брюки лендерхозе

Кожаные брюки будут в 2024 году в центре внимания модниц. Предполагается, что они сохранят актуальность на все сезоны. Такие изделия привносят в образ нотку брутальности, поэтому так нравятся смелым и уверенным в себе женщинам.

Кроме того, кожаные брюки просто идеально подходят для офиса. Они удобны и идеально сочетаются с официальной одеждой. Кожаные брюки никогда не выйдут из моды, поэтому вы также можете не жалеть тратить деньги на их приобретение. Пусть они станут частью вашего капсульного гардероба.

Новинка этого сезона – брюки лендерхозе в мужском стиле. Желательно, чтобы они были свободного кроя и скрывали фигуру. Их можно сочетать с облегающим верхом, чтобы добавить нотку женственности. С другой стороны, вы также можете сочетать объемный низ с объемным верхом (например, со свитером оверсайз). Этот вариант особенно подходит для девушек, желающих скрыть излишнюю худобу.