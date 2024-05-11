Модная верхняя одежда весны: ключевые тенденции и свежие новинки сезона

Весна не отличается стабильностью в плане погоды: утром и вечером достаточно прохладно, в то время как днем может быть жарко, как летом. В любом случае без верхней одежды не обойтись. Рассматриваем тренды текущего сезона и пополняем гардероб изделиями, которые освежат любой лук.

Кожаная куртка свободного кроя

Этот предмет гардероба никогда не теряет своей актуальности. Однако мода на фасоны меняется из сезона в сезон.

Трендовая куртка нынешней весны – это изделие в стиле девяностых и начала нулевых. Ее отличительные особенности – небольшой воротник (как у бомбера), классический квадратный силуэт. Такая верхняя одежда должна быть свободного кроя, чуть оверсайз.

Бомбер

Укороченную (и относительно облегающую) куртку-бомбер этой весной стоит сочетать с более свободными брюками и юбками. Такая верхняя одежда станет украшением вашего наряда в уличном стиле. Она добавит луку нотку элегантности и современности.

Жакет-букле

Это изделие постепенно стало входить в моду в прошлом году. В 2024 году оно также остается актуальным. С жакетом-букле можно создавать любые образы: от классических женственных до улично-спортивных неформальных. Вы можете сочетать такое изделие как с широкими джинсами наподобие рэперских, так и с юбкой-карандаш с высокой посадкой.

Верхняя одежда с анималистичным принтом

С помощью пальто с животным принтом действительно можно составить целостный гармоничный образ в любом стиле: как в уличном, так и в гламурном. Даже если вы облачены в простую футболку и джинсы, все равно такая верхняя одежда освежит вас лук, придав ему нотку изысканности и каплю эпатажа.

Укороченный тренч

Тренч – основной весенний предмет гардероба, но в этом сезоне он должен быть укороченным. Такое изделие рассматривается как альтернатива джинсовой или кожаной куртке.

Чтобы визуально сбалансировать силуэт, носите укороченный тренч с брюками или джинсами с высокой посадкой.

Яркий тренч

Если вам нужен по-настоящему трендовый лук, тогда откажитесь от нейтральных оттенков в пользу ярких и насыщенных. Например, красиво смотрится кожаный тренч оранжевого цвета. Такую верхнюю одежду можно сочетать с вещами темных приглушенных оттенков для создания привлекательного визуального контраста.

Хотя с тренчами может сочетаться любая обувь, наилучшим выбором будут высокие армейские ботинки. Они придадут образу брутальности и в то же время подчеркнут хрупкость и женственность.

Куртка в мужском стиле

Классическая куртка в мужском стиле – укороченная или оверсайз – вызывает ностальгию по эпохе девяностых. Такую верхнюю одежду легко сочетать с вещами для повседневной носки: например, с джинсами или спортивными штанами. Но не менее эффектно такая куртка смотрится в сочетании с платьем миди с цветочным принтом.

Джинсовая рубашка оверсайз

Джинсовая рубашка оверсайз хорошо сочетается практически с любой одеждой, начиная от спортивных вещей и заканчивая весенними платьями и юбками с воланами. Но вы только выиграете, если наденете ее с другим изделием из денима: например, с джинсами.

Приталенный блейзер

Если вам не нравится верхняя одежда оверсайз, свободного кроя, тогда этот вариант точно для вас. Приталенный блейзер подчеркнет достоинства вашей фигуры (например, осиную талию), а также придаст образу нотки женственности. Его можно надевать как с классическими брюками, так и с повседневными джинсами.