Новый Hydra Launcher: Альтернатива Steam с Torrent-клиентом

Открытый проект Hydra Launcher, доступный на GitHub, представляет собой пиратскую альтернативу Steam с встроенным Torrent-клиентом и функцией поиска репаков игр, согласно информации портала «Хабр».

Это приложение поддерживает различные платформы, такие как Windows, Linux, Steam Deck и SteamDB, и позволяет локально загружать игры Steam. Пользователи могут наслаждаться детальными страницами игр с описаниями и ссылками для скачивания, а также использовать встроенный Torrent-клиент, автономный парсер репаков и таймер, отслеживающий время, проведенное в играх.

Помимо этого, приложение предлагает функцию закрытия игр через лаунчер, систему рекомендаций игр, интеграцию с сервисом HowLongToBeat, который предоставляет информацию о времени, необходимом для прохождения игры, оповещения об обновлениях репаков, возможность добавления в лаунчер сторонних игр и библиотеку для управления скачанными играми.

Разработчики планируют регулярные обновления Hydra Launcher и надеются превратить его в полноценную игровую социальную платформу с возможностью создания профилей и добавления друзей в долгосрочной перспективе.