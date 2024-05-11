Как использовать весенние тренды для создания модных образов: советы и примеры составления луков для женщин всех возрастов

Весна – прекрасная возможность оживить свой гардероб свежими образами. От легких кардиганов до платьев макси свободного кроя – есть множество вещей, с которыми не составит труда презентовать стильные луки. Разбираемся, как использовать весенние тренды для создания модных образов.

Модные оттенки

В 2024 году делайте ставку на палитру свежих и ярких цветов. От нежных пастельных тонов до смелых цветовых акцентов – вы можете выбрать варианты, которые вам по душе больше всего и соответствуют вашему стилю.

Белый цвет превосходно сочетается с нежными оттенками розового и ледяного синего (одна из модных тенденций сезона). Тем не менее, яркие цвета, такие как солнечно-желтый и кораллово-красный, также в моде.

Маст-хэв сезона

Свитшоты с V-образным вырезом – это маст-хэв для весеннего гардероба. Подобные изделия универсальны и прекрасно сочетаются с любой другой одеждой. Носите свитшот с классической белой блузкой, чтобы придать образу нотку французского шика.

Не следует забывать и об аксессуарах, которые имеют решающее значение. Ботильоны – идеальный выбор для весны с ее нестабильной погодой. Такая обувь делает любой лук более современным.

Джинсовая куртка – идеальная вещь для прохладных весенних вечеров. Ее можно идеально надеть поверх макси-платья или простой футболки.

Белая рубашка

Давайте начнем с этой классики. Белая рубашка – это неподвластный времени предмет гардероба, который идеально подходит для весны. Сочетайте такое изделие с повседневными джинсами и кроссовками для создания непринужденного образа или носите под легким пиджаком в качестве офисного наряда.

Кардиган

Кардиган длиной до пояса пастельных оттенков можно использовать в самых разных нарядах. Его можно сочетать даже с джинсами.

Вязаный жилет в качестве топа

Теперь, когда наступила весна, вязаный жилет в бабушкином стиле, который обычно носят с рубашкой или футболкой, превращается в по-настоящему шикарный топ. Завершает наряд в уличном стиле шелковая юбка с геометрическим рисунком в стиле 70-х годов.

Кожаная куртка и платье

Кожаная куртка, являющаяся неотъемлемой частью капсульного гардероба. Это классика, которая прослужит десятилетия, но при этом никогда не выйдет из моды. Сочетайте куртку с платьем или юбкой с цветочным рисунком, чтобы создать женственный образ. Для придания элегантности вы можете надеть кожаную куртку поверх футболки и джинсов и дополнить наряд ботинками.

Юбка макси и мюли

В этом сезоне длинную юбку можно носить с такой трендовой обувью как мюли. Это идеальный вариант для всех женщин, которые хотят одеваться элегантно.

Тренч

Тренч придает нотку элегантности любому наряду. Наденьте его поверх легкого свитера и джинсов для создания повседневного и в то же время шикарного образ. Для презентации классического офисного лука вы можете надеть тренч поверх платья или брюк и сочетать его с классическими туфлями-лодочками.

Вещи с животным принтом

Одежду с анималистичными рисунками можно носить всем женщинам независимо от возраста. Например, можно скомбинировать пиджак «под леопарда» с белыми джинсами и белой блузой.

Плиссированная юбка

В этом сезоне отдайте предпочтение длинной плиссированной юбке. Рассмотрите вариант изделий миди и макси. Сочетайте плиссированную юбку со свитером, рубашкой и высокими сапогами с широким голенищем.