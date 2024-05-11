Мария Певчих на заседании Президиума Политбюро оппозиции обрушилась с разгромной речью на двурушников из девяностых

ТАСС, Вильнюс. На прошедшем в среду пленарном заседании Президиума Политбюро ЦК Объединённого союза российской оппозиции был зачитан доклад тов. Певчих* «О двурушничестве ревизионистов из 1990-х».

Докладчик обвинила товарищей по оппозиционной борьбе в отступлении от дела Анатольича и работе на западные разведки.

Тов. Певчих перечислила десятки эпизодов, когда ранее считавшиеся верными товарищи по партии являли свои низменные стороны. Особо отметились в деле подрыва релокантского доверия к Партии тов. Милов (занимавший пост замминистра при старом режиме), тов. Ходорковский (олигарх и коррупционер, живёт на нетрудовые доходы) и тов. Волков (получал сладкие подарки от приспешников режима). Как справедливо отметила тов. Певчих, эти личности уронили в грязь оставленное им в наследство знамя борьбы за мировую демократическую революцию. На рассмотрение пленума был поставлен вопрос об исключении предателей из рядов оппозиции, после чего сторонники врагов релокантского народа подняли гвалт и подвергли заседание обструкции.

В работе Президиума был объявлен трёхдневный перерыв для ведения агитации перед итоговым голосованием.

– Вы не товарищи мне, а двурушники и предатели дела великого Навального, – сказала с трибуны тов. Певчих. – Он завещал нам борьбу, борьбу против олигархата и его прихвостней. А вы лишь втайне мечтаете о восстановлении старых порядков, когда вы сами были олигархами и замминистрами, и сосали народные соки. Не бывать этому! Партия очистился от сброда из 1990-х и пронесёт знамя Анатольича через века в прекрасную Россию будущего!

* внесена в реестр иностранных агентов в России

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