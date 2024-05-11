Рупор кремлевской пропаганды: Харьковское направление. 10.05.2024

Харьковское направление. 10.05.2024

О ситуации на севере Харьковской области.

На вечер 10 мая ВС РФ освободили 5 приграничных поселков (идет зачистка территории) и более 40 квадратных километров территории на севере Харьковской области. Активные действия при поддержке артиллерии и авиации продолжаются. За штурмовыми группами идут группы закрепления.

Занятие этих районов безусловно снизит способности противника обстреливать приграничные районы Белгородской области. Сегодня противник продолжал обстрелы – было сбито 17 ракет РСЗО "Вампир" + несколько дронов.

До основных оборонительных позиций ВСУ (https://t.me/boris_rozhin/123204)на севере Харьковской области наши войска пока не дошли. Так что "прорывы обороны" и "броски на Харьков" это пока не про текущие события. По факту это пока что зачистка приграничных районов, где у противника нет прочных оборонительных позиций и прощупывание возможностей противника у границы Белгородской области.

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