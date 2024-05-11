Мнение: Рабочей силы нет и не будет

Сегодня трагедия с этим автобусом в Питере, упавшем в реку – и опять как бы оказался виноват таджик. Таджик 44 лет «не справился с управлением» – и упал на автобусе с моста, а в нем было еще 20 пассажиров. «Вот они, мигранты!» – поднялся, естественно, дружный крик.

К вечеру, правда, выяснились подробности: во-первых, число жертв – вроде как вместе с ранеными и в коме, плюс погибшие – до 10 человек. А потом появился рассказ жены водителя: там, оказывается, были жесточайшие переработки. Вот сообщение:

«Водителя автобуса, упавшего сегодня в Мойку, заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены… По словам жены Рахматшона Курбанова, муж пришел в 2 часа ночи, отработав с 5 утра. И уже в полвосьмого его разбудили и велели снова выйти на работу».

Очевидно, что мигрантов потому и привлекают на работу – что их можно заставлять работать на таких условиях. И также понятно, что прямая вина в случившемся лежит и на тех, кто допустил, что в коммерческой фирме «Такси» в принципе допускают такие переработки. А если копнуть глубже – мы увидим, что водителей просто не хватает, и нехватку желающих из местных приходится компенсировать за счет привлечения мигрантов; правда, выходит, что и мигрантов-водителей тоже не хватает, и приходится компенсировать недостачу рабочей силы за счет сверхэксплуатации имеющихся.

Собственно, ситуация очень знакомая; например, точно так же обстоят дела в российской медицине – тоже не хватает врачей (в районные поликлиники и больницы никто не идет), это тоже пытаются компенсировать мигрантами из Средней Азии, врачей-мигрантов все равно не хватает, и поэтому медиков тоже заставляют дико перерабатывать, и к этому уже все привыкли.

Спрашивается – а как должно быть? По идее – надо, значит, больше платить, и тем и другим. Сейчас даже есть ясный ориентир – платить надо, как на СВО, т.е. от 200 тыс. в месяц. Однако платить такие деньги может позволить себе только Москва – и больше никто. И то – Собянин буквально перенасытил «московское здравоохранение» теми же мигрантами-врачами со Средней Азии, и наши «бабушки-старушки» изнылись по поводу своих участковых врачей в поликлинике: да они, мол, зачастую по-русски едва два слова могут связать! Да в поликлинику придешь – такое ощущение, что куда-то в Бухару или в Хиву пришел к врачу!! То, что даже Собянин, всегда трепетно относящийся к чаяниям своего главного электората (к пенсам), все же упорно держит среднеазиатов в Депздраве, несмотря на нарастающее бурчание бабок – показывает, что уже даже у Москвы денег – отнюдь не бездонная бочка. Что ж тогда говорить про нищий Питер или какой-нибудь, прости господи, Саратов!

В России, в общем, дефицит рабочей силы. Про это давно говорят – но нет смысла даже надеяться убедить в этом россиян. Россияне без тени сомнения уверены, что никакого дефицита рабочей силы нет, и не просто можно, но и НУЖНО выгнать из РФ ВСЕХ мигрантов хоть завтра. То, что в результате попросту «на линии» станет в разы меньше автобусов – никто в принципе не собирается принимать в расчет. У населения, которого заботливо держат в положении безропотного ребенка, действительно максимально инфантильная позиция. «НЕ ХОЧУ МИГРАНТОВ!!» – голосит этот «ребенок».

Воспитали целую страну инфантилов; что ж, дальше будет еще веселей.