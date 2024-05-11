Мнение «аналитика»: О невыученных уроках… Так и тянет «повторить»?

Герои снимка в представлении не нуждаются. А сделано это фото в Литве, за освобождение которой от немцев мой дед, смоленский крестьянин, свою кров проливал. Служил он артиллеристом и мишенью были в те дни подобные «балкенкройцы» на аналогичной продукции тогдашнего Rheinmetall-Borsig AG, входившего в Reichswerke Hermann Göring. А доставлял её к линии фронта тогда «обычный железнодорожник» по фамилии Шольц, дедушка нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Который… на днях отправился на «восточный фланг #НАТО», уселся в колёсный бронетранспортер Boxer вместе с бывшим коммунистом Гитанасом Науседой и сделал заявления, которые ещё два с половиной года назад были немыслимы.

В том числе, что немецкая бригада будет размещена в Литовской республике на постоянной основе для защиты от возможного нападения России, чего ещё не было в истории бундесвера. Только в истории вермахта. Тогда дедушки нынешних немецких политиков, таких как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, тоже ведь ринулись «защищать» близкородственную Прибалтику от большевиков и русских…

Не все, далеко не все из них впоследствии прошли процедуру денацификации. Увы…

Ну а внуки теперь грезят реваншем и плюют на уроки истории?

Хотят «повторить»?

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