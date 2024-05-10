Прическа в стиле бохо – горячий тренд весны: как модно уложить волосы

Стиль хиппи, романтический бохо и бохо-шик в настоящее время очень популярны в 2024 году. С приходом весны нам хочется сменить унылые образы на более легкие, непринужденные и позитивные. И речь идет не только об одежде, но также и о прическе и макияже.

Прически в стиле бохо – идеальный вариант для смены имиджа текущей весной и предстоящим летом. Рассмотрим основные особенности тренда.

Прически в стиле бохо – это крик свободы

«Прическа в стиле бохо воплощает в себе саму суть свободы. Это гармоничное сочетание смелости и изысканности, праздник естественной красоты во всей ее красе», – говорит знаменитый парикмахер голливудской звезды Дженнифер Лопес, Крис Эпплтон.

Прическа в стиле бохо 2024 года сочетает в себе элементы романтики, этнического стиля и немного рока одновременно. Найдите время, чтобы вдохновиться и придумать свой собственный стиль. Просматривайте фотографии знаменитостей. Посмотрите, что вас привлекает и что вам кажется красивым. Чтобы полностью принять философию бохо, недостаточно просто уложить волосы, необходимо воплотить образ мышления, гармонию между природой и душой.

Укладка за 5 минут

Чтобы сделать прическу в стиле бохо, понадобится пять минут свободного времени. Разделите волосы на прямой вертикальный пробор. Из волос в левой части отделите три небольшие прядки и начните плести из них тонкую косичку (начиная от макушки). Аналогичную косичку заплетите на другой стороне. Теперь две косы заведите назад на затылке и скрепите заколкой.

При желании вы можете завить волосы, которые остались свободно ниспадать, с помощью щипцов. Такую прическу можно сделать как на длинные, так и на средние волосы.

Коса набок

Романтичную и шикарную боковую косу можно заплести на волосы средней длины. Она также великолепно смотрится на длинных волосах. С ее помощью можно создать образ принцессы.

Все волосы расчешите и уложите на одну сторону. Разделите локоны на три равные части, сплетите классическую косу. Учтите, что плетение должно быть в том числе и по линии роста волос надо лбом. Дополните укладку красивыми аксессуарами.

В виде короны

Необходимые материалы:

расческа для волос; текстурирующий спрей; прозрачные резинки для волос; несколько заколок.

Действия:

Сначала нанесите на волосы текстурирующий спрей, чтобы придать текстуру и объем. Разделите волосы на две равные части, по одной с каждой стороны головы. Начните заплетать каждую прядь волос в классическую французскую косу, начиная от уха и заканчивая макушкой. После того как обе косы будут заплетены, скрестите их на макушке, чтобы получилась корона. Вы можете закрепить их заколками. Оставьте несколько прядей, чтобы красиво обрамить лицо.

Эта техника укладки требует немного больше времени и усилий, но, потренировавшись, вы сможете ее освоить.

Другие варианты укладок

Небрежный полупучок (по типу “мальвинки”) также является воплощением эстетики бохо, поэтому вы смело можете делать такую прическу.

Также подумайте о том, чтобы сплести одну косичку в височной части (левой или правой по желанию).

Не забывайте, что аксессуары играют решающую роль в создании образа бохо. Выбирайте изделия из экоматериалов.