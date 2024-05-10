Френч-твист, голландские косички и «пятиминутки»: стильные и простые короткие прически на каждый день

Как же хорошо, что существуют короткие прически! Каждая женщина, у которой волосы не очень длинные, понимает, как они могут выручить каждый день. Ниже предлагается галерея из наиболее подходящих простых, но стильных вариантов. Теперь вам остается только выбрать прическу, которая вам больше всего понравится.

Романтическая прическа с закрученными концами

Как ни странно, прически с локонами и прически для подружек невесты на коротких волосах не так уж сложны, как может показаться. Конечно, для их создания потребуется некоторое количество шпилек, но это не должно вызвать затруднений. Более того, некоторые простые варианты, как, например, на фото слева, можно сделать менее чем за 5 минут.

Прически в стиле френч-твист

Так же как и прически для длинных волос, прически для коротких волос бывают разных стилей. Они могут быть романтичными, элегантными, неряшливыми, беззаботными, замысловато выглядящими, дерзкими и сочетать в себе одновременно различные элементы, такие как косички, пучки и хвостики. Один из таких стилей — френч-твист, который выглядит более элегантно и представлен на двух фото выше — среднем и правом.

Игра цвета в коротких прическах

Смелые девушки могут попробовать самые яркие варианты окрашивания волос, если хотят быть в центре внимания. Однако необязательно постоянно красить волосы. Существует множество временных вариантов окрашивания, которые позволяют экспериментировать с различными оттенками без вреда для волос. Вы можете выбрать один оттенок и использовать его, а затем перейти к следующему, когда надоест.

Простой узел за пять минут

Существует множество простых и быстрых причесок для коротких волос, которые выглядят великолепно и при этом удобны в носке. Чтобы создать стильную повседневную прическу, как на левом снимке, достаточно небольшого количества средства для текстурирования и щипцов для завивки.

Прическа в стиле ретро

Ретро-стиль сейчас на пике популярности. Почему бы не собрать волосы в прическу, закрепив их шелковым шарфом? Шарф не только придаст волосам дополнительный объем, но и скроет все заколки, которые вы использовали для укладки.

Прическа на короткие тонкие волосы

Если у вас короткие тонкие волосы, обратите внимание на очаровательную прическу на правом фото. Даже если ваши волосы обычно лишены объема, завивка может создать иллюзию пышности. Вы также можете завить локоны, чтобы добавить волосам визуального движения.

Великолепные низкие прически

Обратите внимание на эти три модные прически из косичек и закрученных прядей. Они подойдут тем, у кого недлинные волосы, и помогут создать женственный образ. Такие прически станут отличным выбором для летнего свидания или прогулки в парке весной: они выглядят романтично и непринужденно.

Пучок с косичкой, заплетенной наоборот

Есть множество забавных способов разнообразить укладку коротких волос, и обратная коса с пучком на конце — один из них. Прическа на левом снимке сочетает в себе беспорядок и элегантность. Особенно хорошо она смотрится на ярких волосах! Хотя на первый взгляд может показаться, что сделать такую прическу сложно, вы быстро освоите ее.

Простые прически с голландской косичкой

На средней и правой фотографиях можно увидеть, как голландские косички могут преобразить вашу прическу самым неожиданным образом. Если добавить одну или две косы, то получится красивая и романтичная укладка для особых случаев.

Прическа для вьющихся волос

Прически с завитками, как на фото слева, идеально подходят для вьющихся волос. Вы можете легко создать такую укладку, просто скрутив волосы пальцами. Результат будет стильным, фактурным и элегантным, что отлично подойдет для особых случаев.

Прическа с украшениями

И без того милую короткую прическу можно сделать еще симпатичнее, если добавить к ней какой-то декоративный элемент, как на среднем снимке, если вы собираетесь на торжественное мероприятие. На правом фото мы видим еще один вариант пучка с косичкой, заплетенной наоборот.

Прически с замысловатым плетением

Существует ошибочное мнение, что прическа с косами, как на двух крайних снимках, не получится, если у вас не очень длинные волосы. На самом деле это не так. Просто начните заплетать косу с передней части головы и продолжайте за ушами, пока не совершите полный оборот. И это проще, чем может казаться.

Милая прическа с низким узлом

Иногда все идет не так, как хотелось бы, сколько бы вы ни старались. Но не стоит отчаиваться! В такие моменты попробуйте просто сделать низкий пучок, как на среднем фото. Это не только выглядит очень красиво, но и подойдет для любого случая и наряда.

Высокая прическа

Дамы, которые хотят выглядеть элегантно и привлекательно, оценят эти очаровательные прически с локонами и волнами, представленные на первых двух фото. Даже если у вас короткие волосы, вы можете создать интересный образ. Например, заколоть волосы по бокам, а макушку завить. Также можно сделать взъерошенный пучок или несколько локонов на макушке. О прическе на третьем снимке сказано ниже.

Симпатичный хвостик

Кто сказал, что девушки с короткими волосами не могут сделать хвост? Да, это будет не совсем обычный хвост, но разве не в этом его прелесть? Попробуйте выделить верхний слой волос и сделать прическу «пони». Она будет очень милой! Также можно сделать легкие волны или уложить челку.

Цветы в волосах

Почему бы не добавить к своей прическе какие-нибудь милые украшения, например цветы? Выбирайте живые или искусственные цветы в зависимости от сезона и случая. Живые цветы придадут вашей прическе ощущение свежести и женственности, но прослужат недолго. Следовательно, для свадеб и выпускных вечеров лучше выбрать цветочные аксессуары.

Пышная коса

Заплести косу в виде короны — задача не из простых, но результат того стоит, особенно если у вас короткие волосы. Такая прическа выглядит весьма эффектно, особенно если зачесать косу набок. Кроме того, это отличный способ создать дополнительный объем у корней, сделав косу более пышной.