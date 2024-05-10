Ногти в стиле “бэби-бумер” снова в тренде: самые модные тенденции весенне-летнего сезона

Маникюр в стиле “бэби-бумер” – это действительно флагманская тенденция последних нескольких лет. В 2024 году (особенно в весенне-летнем сезоне) подобный нейл-арт продолжает свое существование. Если вы еще не слышали о подобном тренде, то вам точно пригодится информация, представленная в данном материале.

История происхождения названия

Название рассматриваемого маникюра связано с историческим периодом. Мы говорим, в частности, о 1946-1964 годах. Действительно, в этот период наблюдался настоящий бэби-бум, отсюда и название эпохи. Логично, что в то время в тенденциях маникюра преобладали мягкие и «детские» цвета, в частности белый и розовый. Учитывая эти факты, выбор названия для этого тренда кажется вполне оправданным.

Отличительные черты

В целом этот дизайн маникюра отчасти похож или перекликается с нейл-артом. Что тонко отличает его от последнего, так это мягкий бело-розовый градиент.

Маникюр стиле “бэби-бумер” предполагает белые кончики и бледно-розовую основу, но оба лака нанесены так аккуратно, чтобы добиться постепенного слияния между двумя оттенками. Именно градиент и является отличительной особенностью трендового маникюра.

Нейл-арт в стиле бэби-бумеров с металлическим серебристым декором – это вневременная техника, в которой современная элегантность сочетается с классической изысканностью. Этот дизайн идеально подходит женщинам, которые любят сдержанную красоту.

Благодаря естественному минималистичному виду маникюр маникюр в стиле “бэби-бумер” легко адаптируется к любой форме и длине ногтей.

Особенности создания маникюра

Трендовый нейл-арт вполне реально воспроизвести в домашних условиях. Для его выполнения требуется базовый лак, два гель-лака светлого и темного оттенков, пилочки, кисти, полироли и, наконец, верхнее покрытие.

Для создания красивого дизайна в стиле омбре используются различные инструменты, такие как, например, кисть для растушевки или губка. Кстати, эффекта градиента можно добиться разными способами – на натуральных ногтях с помощью классического лака или с помощью акрила и гель-лака.

Сначала нанесите слой телесного/розового лака, а затем белый лак на кончики ногтей. Смочите губку для макияжа и аккуратными движениями прикоснитесь к области ногтя между двумя лаками. У вас в итоге получится градиент.

Есть еще один способ. Нанесите лак телесного или розового цвета на весь ноготь, затем тонкой кисточкой аккуратно нанесите белый лак на кончик. Легкими размашистыми движениями смешайте два оттенка вместе. Тренируясь, вы овладеете искусством идеального градиента. Пробуйте разные техники смешивания, пока не найдете свой собственный фирменный стиль.

Чем обусловлена популярность такого дизайна

Маникюр в стиле “бэби-бумер” продолжает оставаться суперпопулярным, и для этого есть много причин. Прежде всего, это шикарный, стильный и неподвластный времени нейл-арт. Он идеально сочетается с любым нарядом и идеально подходит для любого случая. Кроме того, его относительно просто сделать. Такой маникюр подходит женщинам любых возрастов.

Еще один немаловажный фактор популярности – это разнообразие вариаций. Например, для создания более оригинального дизайна можно выбрать матовое покрытие. Также можно добавить украшения в виде блесток, пайеток и т.д.

Помимо практичности и универсальности в повседневной жизни градиентный маникюр в розово-белых тонах оказывается популярным вариантом среди будущих невест. Его минималистичный дизайн, очень очаровательный и нежный, очень подходит для свадебного образа.