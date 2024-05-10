 

Рупор кремлевской пропаганды: Доноры блокадного Ленинграда

10.05.2024, 21:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Документальный фильм о донорах Блокадного Ленинграда. Есть много интересной фактуры.

Аннотация:

Подвигу доноров блокадного Ленинграда посвящается.
В 2024 году наша страна празднует юбилей – 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Маршал Жуков как-то сказал, что если не было бы Ленинградской Победы, не было бы и взятия Берлина. Много написано и снято о блокаде. Но блокадном донорстве известно очень мало. О многих фактах впервые рассказывается в этом фильме.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Модная верхняя одежда весны: ключевые тенденции и свежие новинки сезона

11.05 / Meizu 21 Note: Характеристики и цена

11.05 / Новый Hydra Launcher: Альтернатива Steam с Torrent-клиентом

11.05 / Искусство идеального образа для женщин за 50: подбираем отражающий индивидуальность гардероб на весну

11.05 / Как использовать весенние тренды для создания модных образов: советы и примеры составления луков для женщин всех возрастов

11.05 / Мария Певчих на заседании Президиума Политбюро оппозиции обрушилась с разгромной речью на двурушников из девяностых

11.05 / Мнение «аналитика»: О последнем предупреждении кремлёвского инсайдера… Обратный отсчёт пошёл?

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Харьковское направление. 10.05.2024

11.05 / Начнете замечать положительные перемены через 3 недели: особенности использования метода «кудрявой девушки»

11.05 / Оранжевый хром – свежий маникюрный тренд весны: особенности и модные дизайны нейл-арта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика