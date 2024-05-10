Рупор кремлевской пропаганды: Доноры блокадного Ленинграда

Документальный фильм о донорах Блокадного Ленинграда. Есть много интересной фактуры.

Аннотация:

Подвигу доноров блокадного Ленинграда посвящается.

В 2024 году наша страна празднует юбилей – 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Маршал Жуков как-то сказал, что если не было бы Ленинградской Победы, не было бы и взятия Берлина. Много написано и снято о блокаде. Но блокадном донорстве известно очень мало. О многих фактах впервые рассказывается в этом фильме.

—