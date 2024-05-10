Шегги-боб с челкой, в стиле ретро и V-образная: несколько эффектных и актуальных весной стрижек длиной до плеч

Существует множество вариантов причесок с волосами длиной до плеч. Вот различные современные стрижки, которые вы можете использовать для вдохновения. Выбрав что-либо из представленной галереи, вы сможете выглядеть молодо и очаровательно этой весной.

Прямые многослойные волосы

Вариант, представленный на главном фото слева, подходит обладательницам овального лица. Укладка потребует особого ухода, чтобы поддерживать форму. В противном случае волосы могут выглядеть неопрятными и непослушными. Однако такая прическа придаст вам уверенности, если ее правильно уложить.

Прическа для круглого лица

Такая прическа, как на главном снимке посередине, предполагает длинную густую челку и создание многослойности в нижней части. С такой стрижкой ваше лицо будет выглядеть тоньше и длиннее.

Небрежная стрижка

Эта модель подходит и для прямых, и для волнистых волос, делая их более объемными визуально, особенно в области у лица. Она имеет пробор посередине и волнистую челку.

Гладкий перевернутый боб

Эту прическу на фото слева украшают яркие серебристые блики. Она подходит женщинам, у которых тонкие волосы, поскольку добавляет им объема. А также тем, у кого овальное лицо. Для ухода нужно использовать выпрямитель для волос.

Длинный боб с волнами и боковой челкой

Такой вариант, как на среднем снимке, сделает ваш образ элегантным и стильным. Эта стрижка сочетает в себе балаяж с очаровательным цветом солнечных лучей. Для придания большего объема волосы также завиваются на кончиках.

Многослойные вьющиеся волосы

Для создания такой прически, как на правом фото, сначала делается стрижка до плеч, затем волосы обрезаются слоями. После этого делается укладка с использованием соответствующих средств, чтобы локоны выглядели еще привлекательнее.

Прическа в стиле ретро

Если вы хотите подобрать образ для участия в полуофициальном мероприятии, то вам подойдет прическа в стиле ретро. Сначала кончики делают тупым, а затем волосы выпрямляются и смазываются гелем для придания им блеска.

V-образная

Она подходит обладательницам прямых и тонких волос и не требует особого ухода. Чтобы прическа выглядела более привлекательно, вы можете добавить песочно-русые блики в сочетании с более светлым цветом в верхних слоях.

Ровные пряди с пробором по центру

Как следует из названия, эта прическа предполагает разделение волос на две части. Лицо будет прикрытым и поэтому будет выглядеть более узким. Эту стрижку обычно применяют к прямым волосам.

Небрежные пряди с пробором посередине

Ключом к этому светлому бобу с центральным пробором являются глубокие волны и небрежный вид. Выбрав этот цвет и прическу, вы будете выглядеть свежее и моложе благодаря яркости. Особенно в сочетании с темной макушкой.

Балаяж на темных волосах

Примените технику балаяж на темных волосах, подобрав нужный цвет. Например, золотисто-коричневый или более светлый. Так вы будете выглядеть очаровательно.

Небрежные волнистые локоны

Эта стрижка предполагает формирование небрежных волнистых прядей с разделенными концами. Если высветить отдельные локоны, то прическа будет выглядеть пышной и одновременно невесомой.

Стрижка с длинной челкой

Она подойдет тем из вас, кто хочет подчеркнуть худое и маленькое лицо. В то же время челка, прикрывающая очень высокий лоб, делает лицо более пропорциональным. Это женственный образ, придающий молодости.

Стрижка на тонких волосах

Если у вас тонкие волосы, вам подойдет стрижка, которая поможет сделать их визуально более густыми. Чтобы придать прическе объем, нужно создать волны и добавить блики. Затем закрепите результат с помощью спрея для укладки.

Косая челка

Обладательницам квадратного, ромбовидного и овального лица подойдут волосы до плеч с челкой, зачесанной набок. Эта прическа сделает ваше лицо длиннее и уже, а также подчеркнет линию подбородка. Ее целесообразно делать на прямых и густых волосах.

Тупые концы

Тупо подстриженные концы на волосах до плеч — один из наиболее актуальных вариантов на сегодняшний день. Волосы укладывают волнами, чтобы они выглядели красиво. Тупой срез подходит для всех форм лица.

Волнистые волосы с челкой

Из множества вариантов челки в настоящее время очень популярна небрежная челка. Ее комбинируют с волнистыми, текстурированными и слегка растрепанными волосами.

Прямые волосы

За такой стрижкой довольно легко ухаживать, и ее можно использовать в различных случаях. Она предполагает тупые концы, которые выпрямляются утюжком. Подходит для разных форм лица.

Волнистые локоны с текстурированными кончиками

Эта прическа подойдет обладательницам овального лица. У нее неравномерно подстриженные концы. Такой вариант позволяет выглядеть моложе и требует лишь базового ухода.

Корейский боб

Это современная прическа, которая поможет вам выглядеть свежо и шикарно. Ее особенность в том, что волосы остаются прямыми и не слишком объемными. Она идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть изящество и женственность вашего лица.

Пепельно-каштановые локоны с пробором по центру

Такая прическа подходит для различных ситуаций. Вы можете стилизовать его по-разному в зависимости от желаемого результата. Для торжественных мероприятий кудри можно сделать более пышными. Применение техники балаяж подходит здесь как нельзя лучше.

“Волчья” стрижка

В последнее время “волчья” стрижка стала трендом в социальных сетях. Она представляет собой нечто среднее между шегги и “кефалью”. Тем, у кого тонкие волосы, эта прическа добавит объема макушке.

Прическа “кефаль”

Эта современная прическа характеризуется остроконечной челкой и тонкими прядями по бокам и на затылке. Она хороша тем, что не требует практически никакого ухода.

Шегги-боб

Это очень эффектная небрежная перевернутая стрижка с применением балаяжа. Коричневый градиент придает волосам дополнительный объем. А нарочитая лохматость позволяет не сильно беспокоиться по поводу укладки.