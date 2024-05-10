 

Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05.2024, 19:25, Разное
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1. Новый модный аксессуар в Германии – песочные часы для душа (ссылка):
 
Средневековье возвращается в Германию.

Ради экономии электричества и воды немцы стали покупать песочные часы. У них всего два отсека, отмеряющих три и пять минут.

На очереди возрождение голубиной почты и судов над ведьмами — в этой категории скоро рискуют оказаться люди с чистыми волосами, например.

Современные опустившиеся немцы вызывают жалость. Однако песочные часы — неплохая идея с точки зрения тайм-менеджмента: технику помидоров я до сих пор регулярно использую в своей будничной работе (ссылка). Теоретически можно использовать для отмерки времени кухонный таймер, но я пока что ни одного хорошего таймера не видел. Я купил как-то самый дорогой таймер, из хрома и ценных пород пластмасс, но у него оказался внутри дешёвый, плохо пригнанный часовой механизм.

2. Блогер mannat_f комментирует новость Немецкой Волны о переходе немцев на вегетарианство (ссылка):
 
«Если в 1991 году, сразу после воссоединения Германии, её жители съели в среднем 63,9 кг мяса и мясных изделий на человека, то в 2023 году этот показатель снизился до 51,6 кг, а это почти 20%, свидетельствуют данные министерства питания и сельского хозяйства ФРГ (BMEL).…

<…> DW связывает это с “повесточкой” и модой на веганство: “Популярность в стране набирают растительные альтернативы мясной продукции. Их главная целевая группа – хорошо образованные женщины молодого и среднего возраста. И это вовсе не только вегетарианцы или веганы”.

Но реально с 2000-х годов цены на мясо и мясопродукты выросли почти вдвое, а производство продолжает сокращаться.

В России же с 2000 потребление мяса выросло с 41 кг до 81 кг в 2023 году – практически вдвое.

3. Дзен-канал Путь к свободе пишет про зарплаты в Германии (ссылка):

…огромные цифры зарплат не коррелируют напрямую с качеством жизни.

Да, средняя зарплата, например, в Германии – 4 тысячи евро, но это – брутто (до выплаты налогов). А после выплаты на руках остается 25’583 евро в год или 2131 евро в месяц. Это – не богатая жизнь, а сведение с концами концов.

Я это не к тому, что в Германии все плохо, а в России – Рай на земле. Я к тому, что рабочему с низкой квалификацией и средней медианной зарплатой везде будет тяжело, а востребованному специалисту всё равно где жить.

Источник: Место для дискуссий


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