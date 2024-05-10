Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

Босоножки – любимая обувь модниц на сезон весна-лето. Если вы хотите удивлять окружающих стильными образами, то вам следует знать всю информацию о трендах и антитрендах обуви. Разбираемся, какие босоножки лучше убрать подальше в шкаф, а какие можно будет носить.

Пляжные сандалии на липучках вместо «гладиаторских»

«Гладиаторские» босоножки были в моде в прошлом году. Их отличительная особенность – это шнуровка в районе щиколотки. В этом сезоне в моду уверенно входят удобные сандалии на липучках. В них можно отправиться на пляж или просто на прогулку по городу.

Босоножки на плоской подошве вместо обуви на танкетке

Классические босоножки с пряжками на танкетке остались в прошлом. Теперь мы увидим более современную версию. В приоритете – обувь на плоской подошве. Ставка делается на выбор дизайнов роскошных цветов, таких как золото и серебро. Босоножки на плоской подошве идеально сочетаются с мешковатыми джинсами, платьями в стиле бохо.

Прозрачные мюли вместо мюли ярких цветов

Сандалии-мюли превратились из тренда Y2K в ходовой товар для модниц. Весной-летом 2024 года в моду входят прозрачные мюли в минималистичном дизайне. Они станут центральным элементом любого однотонного образа.

Сандалии рыбака вместо «желейных» босоножек

«Желейные» босоножки покорили сердца модниц в прошлом году. Увы, в этом сезоне с ними нужно будет расстаться. На смену такой обуви приходит другая, а именно сандалии рыбака. Такие сандалии универсальны, подходят под любой наряд в уличном или бохо-стиле. Они позволяют создавать сдержанные образы.

Босоножки с цветами вместо обуви с бабочками

В прошлом году босоножки на каблуке с серебряными стразами, деталями в виде бабочек или отделкой из перьев вошли в уличный стиль и гардероб таких знаменитостей, как Анитта и Дуа Липа. В этом году будет преобладать цветочный дизайн. Такие стильные босоножки помогут в создании романтичного и гламурного лука.

Яркие босоножки на плоской подошве вместо обуви на платформе

В этом году упор делается на удобство. Поэтому забываем об обуви на танкетке или платформе и отдаем предпочтение босоножкам на низком ходу. Чтобы они стали украшением образа, выбирайте изделия ярких и насыщенных цветов. Например, любых оттенков красного.

Босоножки с ремешками на плоской подошве вместо обуви на массивной тракторной подошве

Массивные босоножки с зазубренной подошвой больше не в моде весной-летом 2024 года. В этом сезоне побалуйте себя босоножками на низком ходу с ремешками для лучшей фиксации на стопе.

Вьетнамки на каблуке вместо вьетнамок на плоской подошве

Весной и летом хочется создавать романтические образы. В этом году обязательно презентуйте женственные луки с использованием босоножек через палец на небольшом каблуке. А о простых лаконичных вьетнамках на низком ходу пока забудьте.

Босоножки в минималистичном стиле вместо вязаной обуви

Вязаные босоножки были в моде в прошлом году. Они полюбились модницам за то, что с ними можно было создавать яркие образы в стиле бохо. В этом году им не смену пришли босоножки в минималистичном стиле с тонкими перепонками.

Босоножки с рюшами вместо декора перьями

Босоножки, украшенные перьями, безусловно, красивые, но не настолько, чтобы соответствовать тенденциям весны-лета 2024 года. Сейчас в моду уверенно входят милые босоножки с декором в виде рюш. Такая обувь смотрится очень нарядно и особенно красиво сочетается с юбками и платьями.