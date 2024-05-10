 

Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05.2024, 18:45, Разное
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Инсайдер Маджин Бу объявил, что в следующей линейке iPhone 16 будет внедрена новая сенсорная кнопка захвата. Фотографии чехлов для этих смартфонов показывают специальное отверстие, предназначенное именно для этой кнопки, в то время как остальные кнопки имеют заглушки. Это указывает на то, что сенсорная кнопка будет стандартной для всех моделей iPhone 16.

Ранее предполагалось, что сенсорные кнопки будут введены в iPhone 15 Pro, но из-за технических проблем Apple отказалась от этой идеи. Однако, по всей видимости, все технические недоработки были устранены.

По слухам, сенсорная кнопка захвата в iPhone 16 будет обладать функцией обратной тактильной связи и сможет вибрировать, имитируя поведение обычной кнопки. Предполагается, что она будет использоваться для запуска видеосъемки.

Презентация iPhone 16 запланирована на осень 2024 года, а в линейку войдут четыре модели: iPhone 16 и 16 Plus с обновленным дизайном блока камеры, а также iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.


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