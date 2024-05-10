Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области
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После активизации ВС РФ на севере Харьковской области, в числе прочего была захвачена группа пленных ВСУшников.
Вот это персонаж судя по его соц.сетям, тот еще кончалыга. Упоротая кострюля.
Относительно самого продвижения, то противник заявляет, что уже потерял 4-5 сел на границе и 30 квадратных километров территории.
С нашей стороны МО РФ наступление и освобождение сел пока не подтверждало.
Основные оборонительные позиции у ВСУ находятся южнее границы в 5-10 км.
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Источник: Colonel Cassad
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