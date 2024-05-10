Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

После активизации ВС РФ на севере Харьковской области, в числе прочего была захвачена группа пленных ВСУшников.



Вот это персонаж судя по его соц.сетям, тот еще кончалыга. Упоротая кострюля.

Относительно самого продвижения, то противник заявляет, что уже потерял 4-5 сел на границе и 30 квадратных километров территории.

С нашей стороны МО РФ наступление и освобождение сел пока не подтверждало.

Основные оборонительные позиции у ВСУ находятся южнее границы в 5-10 км.

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