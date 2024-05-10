Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

1. Блогер alisacat923 проанализировала школьный список литературы на лето и пришла к выводу, что он перегружен. Если дети реально будут весь этот список читать, им придётся читать всё лето, по 6 часов без выходных или по 8 часов в каждый рабочий день (ссылка):



Я как-то ради эксперимента взяла весь список литературы из списка к обязательному прочтению на лето для 7 класса, путём нехитрого гуглежа + Excel посчитала общее количество страниц к обязательному прочтению * 3 минуты (предположим, 1 страница за три минуты вдумчивого чтения, нам же нужно вдумчивое?).

Вышло, что каждый день, начиная с 1 июня надо читать 6 часов в день без перерыва на туалет и еду.

Интересно, кто-то из придумавших и утвердивших этот список так читает?

Вопрос риторический, конечно. <…>

В Российской империи был рекомендательный [список], причём отличался в зависимости от школ. При Советах его сделали обязательным, сначала довольно небольшим, но он постоянно пересматривается, и, помимо замены авторов, всегда в сторону расширения.

На нём построена программа. То есть летом читаешь — среди года пишешь различные работы по прочитанным произведениям. На выпускном сочинении и ЕГЭ ещё и цитировать нужно.

Мы наблюдаем стандартную проблему чиновников: они не умеют идти назад. Добавить книгу в список для чтения — да. Убрать книгу из списка — нет. Добавить предмет в школьную программу — да. Убрать предмет — нет. Расширить штат — да. Сократить штат — нет. Добавить отчёт — да. Убрать отчёт — нет.

Если смотреть шире, по той же причине страдала экономика СССР. Если строить заводы советские чиновники ещё могли, пусть и плохо, то закрытие заводов давалось им с огромным трудом. Как итог, большая часть советской промышленности состояла в итоге из заводов-зомби, которые работали в убыток, кое-как перерабатывая хорошие материалы в плохого качества товары. И так как признавать ошибки чиновники не умеют, они предпочитали делать вид, будто ничего страшного не происходит, и десятилетиями компенсировать убытки заводов из бюджета, подводя страну ко всё более явному банкротству.

Со школами сейчас аналогичная беда. Любой адекватный наблюдатель понимает, что школьная программа безнадёжно перегружена, что её необходимо почистить от мусора, сократив минимум вдвое. Однако чиновники из Минпросвещения будут упорно отворачиваться от проблемы, так как у них нет другого выхода — попытка провести реформу по сокращению часов быстро закончится бесславным увольнением реформатора.

2. Блогер leonid_smetanin полагает, что произведений в школьной программе по литературе должно быть не больше, чем пальцев на одной руке, незачем перегружать детей (ссылка):



Я бы урезал официальную программу до трёх произведений:

А. «Руслан и Людмила» — подвиги, приключения, хэппи-энд, и написано хорошим лёгким языком.

Б. «Мёртвые Души» — много разных прикольных сюжетов и типажей, хороший лёгкий язык.

В. «Мастер и Маргарита» — интересный приключенческий сюжет, хороший лёгкий язык.

Дополнительно:

Г. «Незнайка на Луне», как обществоведение для малышей.

Д. В качестве иностранной литературы — «Властелин Колец».

ВСЁ.

Этого достаточно для обучения «литературе», то есть умению понимать смысл текста и более-менее внятно излагать его своими словами.

«Незнайка на Луне», конечно, плохой выбор — книга аморальная и русофобская, из серии «Книжная полка Сороса». Но сама идея интересная. А какие пять произведений вы включили бы в минималистичную программу по литературе?

3. Издательство АСТ демонстративно закрасило в чёрный цвет часть страниц в книге об итальянском коммунисте, протестуя тем самым против закона о запрете срамной пропаганды (ссылка).



Шутка издательства называется «ненасильственное сопротивление», классика из методички Джина Шарпа для создателей оранжевых революций. С лицемерной точки зрения врагов России закон о запрете пропаганды соблюдён. В реальности — нет, издательство явно и демонстративно нарушило закон. Эти чёрные строчки — пропаганда экстрим-радуги в чистом виде.

Немного «их нравов», которые нам следовало бы, пожалуй, внимательно изучить и бережно перенести на русскую почву. Рассказываю по памяти, цифры неточные.



Наш соотечественник, прибыв Германию по какому-то поводу, припарковался у дома знакомых и погудел, чтобы те побыстрее выходили на улицу. Через минуту к нему подошёл полицейский, который объяснил, что в спальных районах давить на клаксон без причины запрещено, так что он выпишет ему штраф в 50 евро. Наш соотечественник протянул полицейскому 100 евро, сказал «сдачи не надо» и погудел второй раз. Формально закон был соблюдён: два гудка, два штрафа. Полицейский, однако, рассудил иначе, поэтому тут же выписал нарушителю штраф на 1500 евро за оскорбление полиции.