С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

С наступлением весны хочется обновить свой гардероб, добавив легкие базовые блузки. Среди трендовых моделей весны-лета 2024 года топы с короткими рукавами и вырезами в форме сердца, классические рубашки с длинными рукавами, белые блузки из шитья с застежкой на пуговицах, баской и V-образным вырезом.

Итак, какие блузки и футболки в моде весной и летом 2024 года?

Рубашка на пуговицах с длинными рукавами

Рубашка на пуговицах — один из лучших вариантов для создания непринужденного и шикарного образа. Ее можно надевать поверх простой майки или футболки, с кардиганом или курткой, носить отдельно, засучив рукава, или сочетать с легким свитером. Можно выбрать этот стиль в нескольких цветах. Из однотонных особенно актуальны модели однотонного черного и белого цветов, из принтованных – в тонкую вертикальную полоску.

Блузка с V-образным вырезом

Хлопковая блузка из шитья понравится женщинам, которые хотят видеть в своем весеннем гардеробе больше деталей, подчеркивающих женственность. Верхняя часть имеет привлекательный V-образный вырез. Рукава расширяются книзу за счет оборок. Изящную баску можно легко заправить в брюки или красиво носить навыпуск.

Шифоновый топ с баской

Если хочется добавить больше цвета в свой нейтральный гардероб, стоит обратить внимание на эту цветастую струящуюся блузку. Она пошита из легкого шифона, имеет завязки на талии, удобную эластичную спинку, аккуратную баску и достаточно широкие длинные рукава, собранные у запястья на резинку. Благодаря этим деталям образ будет выглядеть очень нарядным. Эта блузка станет отличным выбором для свиданий, семейных встреч, свиданий и других мероприятий.

Базовая трикотажная с вырезом в форме сердца

Кремовая облегающая футболка с коротким рукавом и вырезом в форме сердца идеально сочетается со светло-серыми брюками в спортивном стиле.

Футболка с короткими рукавами

Темно-синяя минималистичная футболка с короткими рукавами и круглым вырезом под горло органично смотрится с синими джинсами.

Топ с баской и имитацией запаха

Черный топ с имитацией запаха и элегантным V-образным вырезом выглядит более мягко и нежно за счет скромной баски и широких рукавов до локтя с оборками.

Рубашка с длинными рукавами и рюшами

Простая бело-голубая рубашка в тонкую полоску с длинными рукавами на манжетах и на застежке на пуговицах имеет изюминку – очаровательную рюшку по линии горловины.

Базовая трикотажная футболка с высоким воротником

Минималистичная трикотажная футболка свободного кроя с короткими рукавами и высокой горловины смотрится эффектно за счет великолепного терракотового цвета и нарочито небрежной заправки в юбку.

Футболка с объемными рукавами-баллонами

Свободный топ в горизонтальную полоску с объемными рукавами реглан смотрится гораздо более дорогим, чем есть на самом деле. Он непременно станет любимой вещью сезона благодаря мягкому материалу и роскошным рукавам-баллонам. особенно выигрышно смотрится футболка с темно-синими или красными полосками на белом фоне. Ее можно носить с джинсами, белыми брюками и шортами.