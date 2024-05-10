В Госдуме обеспокоились ростом интернет-торговли в России

На заседании Государственной думы депутат Андрей Луговой выразил тревогу по поводу быстрого роста интернет-торговли и отсутствия четких механизмов ответственности маркетплейсов за качество товаров и обслуживание.

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин поддержал его, отметив, что несмотря на существующие законы, требуется дальнейшее регулирование этой сферы. Он подчеркнул, что объем онлайн-покупок продолжает расти и достиг в 2023 году почти 8 трлн рублей.

Мишустин напомнил о принятии пятого антимонопольного пакета, который дает Федеральной антимонопольной службе (ФАС) новые полномочия для оценки сетевых эффектов и предотвращения злоупотреблений доминирующим положением интернет-площадками.