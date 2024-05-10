Новая портативная консоль ROG Ally X от Asus: особенности и детали

Компания Asus представила обновленную версию своей портативной игровой консоли ROG Ally X, пишет The Verge.

ROG Ally X – это улучшенная версия оригинальной консоли с восьмиядерным процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, сохраняющая емкость аккумулятора, однако с увеличенным временем автономной работы.

Устройство также получило увеличенный объем оперативной памяти и поддержку установки SSD-накопителей, хотя точные параметры пока не разглашаются.

Разработчики обещают исправить проблему выхода из строя SD-карт, переработав конструкцию слота для карт памяти.

ROG Ally X сохраняет экран 7 дюймов с частотой обновления от 48 до 120 Гц, но получает черный цвет и изменения в элементах управления. Обновленное программное обеспечение также станет доступно для модели ROG Ally 2023 года.

Официальная презентация ROG Ally X намечена на 2 июня.