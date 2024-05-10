Беглый польский судья передал Белоруссии секреты производства карданного вала для трактора «Здыбка-87»

Судья административного суда Варшавы Томаш Шмидт, попросивший убежища в Республике Беларусь, передал в Минск секретную документацию, к который имел доступ в рамках выполнения служебных обязанностей.

В частности, он раскрыл секреты производства карданного вала для трактора серии «Здыбка».

В конце 1980-х страны соцблока и сам СССР вплотную занялись конверсией – преображением оборонных предприятий в гражданские, и именно тогда был создан трактор «Здыбка» на шасси советского танка Т-64. В основном он используется при возделывании корнеплодов, таких как сахарная свёкла и картофель. Томаш Шмидт мог передать в распоряжение Минсельхоза Белоруссии микроплёнки с чертежами карданного вала, которые он сделал в 2005 году при ознакомлении с материалами дел.

– Конечно, это ударит по нашей конкурентоспособности, – признаёт директор НИИ тракторов Академии наук Польши Марек Рыльски. – Минск может передать секреты нашего карданного вала в Москву, а та укрепит свои позиции на рынке сельхозпродукции или даже превратит трактор обратно в танк. Конечно, если Шмидт и вправду украл эти микроплёнки, мы будем вынуждены санкционировать его ликвидацию.

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