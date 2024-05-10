Личное: “Сын маминой подруги”

В идеальной реальности дисбаланс в начале отношений расти не должен. Он может быть небольшой, но без особого роста.

Люди либо нравятся друг другу примерно одинаково, либо один другому меньше, и, видя это, этот один закатывает губу. Он не делает односторонних шагов и дает другому возможность рассмотреть его на удобной дистанции.

Правило симметричных шагов – это самый простой способ контролировать баланс. Вы не навязываетесь и вам не навязываются. Это не очень приятно для кокеток обоего пола, которые любят поддерживать дефицит своей инициативы, чтобы их как бы “атаковали” и немного “преследовали”. Кокетство – частный случай манипуляций, из инициативы партнера, умеючи, можно извлекать пользу. Но для всех остальных, кроме манипуляторов, правило симметричных шагов очевидно выгодно.

В традиционном обществе, где гендерного равенства пока совсем мало, действует правило гендерной наценки. Помните? Ж=2М Это значит, что женщины могут делать в два раза меньше шагов, чем мужчины. Это правило хорошо тем, что вы можете его соблюдать, а можете не соблюдать. То есть, если вы придерживаетесь равенства шагов, вы действуете в КП, если вы придерживаетесь правила Ж=2М, вы тоже действуете в КП, как-нибудь разберем, как так получается. Но это правило действует только и исключительно в самом начале отношений, пока люди плохо знакомы. Как только они познакомились поближе и у них сложились какие-то отношения, правило гендерной наценки действовать перестает. Все хорошо это понимают?

Золотым стандартом является равенство шагов, приблизительная симметрия. Это значит, что вы не должны педалировать сближение, но не должны и тормозить его, если на самом деле хотите сближаться. То есть вы не должны ни манипулировать (кокетничать), ни навязываться человеку, вы должны действовать искренне, но уважать волю другого.

Это очень красивое и простое правило. Оно помогает избежать дисбаланса. Опишете, как это правило помогает сохранять баланс? А как оно помогает растить вашу СЗ, расскажете?

Мы же пока разберем письмо, где автор нарушила это правило, точнее нарушала его подряд много раз.

ksuxxovisna

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо Вам большое за Ваш блог!

Я хотела бы написать письмо в рубрику, поскольку в этой ситуации все резко закончилось и я не понимаю, почему. Возможно, это письмо будет полезно читателям.

С этим парнем я знакома уже 15 лет.

Это сын маминой подруги и наши мамы брали нас на отдых, мы много раз ездили в поездки по разным местам с компанией из маминых подруг и их детьми. Там был он, я и еще несколько девочек. Мы были подростками, и очень хорошо и весело проводили время. Мне он нравился уже тогда, это был вообще первый парень, кто мне настолько сильно нравился. Но я не показывала ему это, поскольку была очень стеснительной и он всегда был в окружении девушек.

(Паравозами часто становятся женщины, которые однажды решили, что стеснительность им вредит, что из-за стеснительности они упустили много возможностей. Но лишняя стеснительность – это когда вы избегаете общения. Нельзя путать это с отсутствием напора)

В поездках прошло несколько лет и со временем они сошли на нет, но наши мамы общались и я была в курсе его отношений. И вот, мне 30 лет. Я знала, что 2 года назад он расстался с девушкой. Я захожу на сайт знакомств и вижу его профиль. Свайпаю вправо и наша симпатия совпадает. Он пишет мне: “красотка с ангельским лицом, не порадуете ли вы меня, позволив случиться нашей встрече?” Я отвечаю: “кажется, я тебя уже где-то видела”. Он:”одну подругу ты мне точно напоминаешь, но кажется, у нее в личной жизни все хорошо”. Дальше он дал мне свой номер телефона и попросил написать. Я отправила ему голосовое и так началось наше общение.

Мы общались с утра до ночи и через неделю он пригласил меня в кино. После кино мы стали целоваться. Дальше, мы стали общаться еще больше, он говорил, как рад этому и как со мной классно. Мы пошли опять гулять через неделю, и там нашли мини-лес, он накрывал меня пледом, который я взяла что бы на нем полежать, мы обнимались, улыбались и смеялись.

(Она взяла плед, чтобы на нем полежать, а он ее этим пледом накрывал. Это мелочь, но уже здесь видно, что она торопит события, а он слегка уклоняется)

Потом пошли в кафе и он стал спрашивать про отношения, говорить опять, как хорошо, что мы встретились. Потом я написала ему: “вот такая магия, я хочу тебя и ты меня очень сильно возбуждаешь”. Он ответил: я тоже тебя сильно хочу, а что ты делаешь завтра перед работой? Я сказала, что нужно сделать несколько дел, но вот через неделю у нас будет общий выходной. И мы договорились, что я поеду к нему.

(Она ему нравится и, возможно, все развивается неплохо, но она хочет ускорить динамику, и в ответ на его романтические реверансы делает очень большой шаг. Это очень большой шаг, особенно для женщины, признаться в своем сексуальном желании, причем “очень сильном”, сделать это первой, сделать это в самом начале общения. Это даже для мужчины очень большой шаг. Мужчина тоже может оттолкнуть и фрустрировать этим признанием женщину, которая пока не чувствует подобного желания. Вот почему люди подходят к этому деликатно, стараются выбрать для этого момент, увидеть обратную связь и выражаются в первый раз не так прямолинейно. Но автор не видит смысла тянуть. Как думаете, почему?)

Вместе с этим, он между делом сказал мне: “ты знаешь, вот ты меня перехвалила, мне даже как-то неловко, на самом деле я не совсем такой, например, я курю траву. Конечно, это лучше обсуждать по телефону, ведь я говорю тебе сейчас это и не вижу твоей реакции”. Я ответила, что у меня нет определенного мнения по этому поводу, но привела ему примеры из жизни моих знакомых, где были серьезные последствия. Но сказала, что не буду пытаться контролировать его, он взрослый, и если считает нужным, может делать это.

(Поняв, что она взялась за него серьезно, он говорит ей про свою вредную привычку. Отчасти это ария жука, отчасти то, что называется “выстраивание границ”. Видите, в какой момент он дает ей понять условие “не выносить мозг за траву”? В момент ее несоразмерно большого шага. И всегда, когда вам ставят условие и делают это в КП, это происходит в момент какой-то вашей нужды и инициативы в сером или черном поле. А при симметричных шагах этого не происходит)

Мы общались утром и вечером, он говорил: “а давай в Питер на великах поедем? Только не в этом, а в следующем году”, строил долгосрочные планы. Я поддерживала все его инициативы с радостью и воодушевлением.

Мы ждали этого дня, когда я приеду к нему, он говорил очень много разных милых вещей, закидывал меня своими сообщениями. И за 2 дня до встречи у нас был такой диалог:

Я- как же сильно ты меня тогда возбуждал, когда мы были в лесу. Когда ты взял меня за руку, я чуть с ума не сошла от страсти

Он- правда? А я думал, ты боишься песи, и хотела, что бы я тебя защитил (там был пес, который на нас хотел попасть)

Я- ну вот)) обожаю неприступных мужчин, но все это длится уже 15 лет и как-то мне сложно

Он- 15 лет?? Где же ты была раньше? Почему не сказала?

(Она продолжает его атаковать, но ей кажется, что с ее стороны это вложения. Почему она путает свои вложения и его? Атака – это когда вы пытаетесь что-то взять, а не дать)

На самом деле я рад, что так произошло. Сейчас одно из благоприятных времен для этого. Ты молода и красива, я молод и красив, почему бы нам не попробовать отношения?

День встречи все близился. Накануне от отмыл весь дом, вечером писал мне: “у меня паника, я не верю, что ты приедешь”. Я: “я сама трясусь от волнения как подросток, что ты со мной делаешь”

(Ей кажется, что они обмениваются симметричными посланиями. Опишите разницу)

Я попросила его никому не говорить, что я приеду и спросила- могу ли я пробраться в его комнату незаметно? Ведь его мама будет меня допрашивать а в ближайшее время я хочу только его.

(Это некрасивое поведение, пробираться в его комнату, минуя маму, которую она, к тому же, хорошо знает. Она похожа на голодного суккуба, который жаждет его тела. И посмотрите, она не замечает, что делать настолько явный и настолько прямолинейный сексуальный акцент, совсем некрасиво. Даже для парня было бы некрасиво, тем более для девушки. Отношения должны по-человечески развиваться, постепенно, а она боится, что в этом случае потеряется страсть. Почему?)

Он сказал: “хорошо, но если она все-таки увидит, давай мы не будем скрываться, мы же взрослые люди”. Я согласилась.

(Здесь ее СЗ, которая была где-то в районе 1, а в самом начале даже до 2 дорастала, опустилась до 0 скорее всего. Почему?)

Он привел меня к себе в комнату. Даже с уборкой там был дикий хаос, но мне нравилось. На люстре висела каска и топор, для устрашения его брата, который любит с ним периодически драться. На стенах были вмятины от кулаков. Очень сильно пахло травой. Мы выпили вина, было видно, что он покурил и нормально выпил.

Он почти сразу стал срывать с меня одежду, я громко стонала. Он был возбужден, но у него не совсем стоял. Я помогала ему возбудиться. Он вставал, а потом опять что-то шло не так. Он говорил: “я так хочу кончить, так хочу тебя, но не понимаю, что с ним происходит”. Я сказала: “не переживай, быть может это от травы и алкоголя”.

Так продолжалось часа 3, в итоге он не смог кончить, мы поговорили, выпили вина и легли спать.

Ранним утром я проснулась оттого, что он ходил, и не смогла заснуть. Пожаловалась ему, что у меня проблемы со сном. В итоге мы занялись сексом, он кончил и мы дальше уснули. Утром у нас опять был секс. Потом мы говорили и речь зашла о политике, мы чуть не поругались и решили не поднимать эту тему. Я обняла его и сказала: “давай поговорим о том, что интересно тебе”. Мы говорили, потом он учил меня играть в его любимую компьютерную игру. У нас снова был секс. Он уже быстро кончал. Дальше, я поехала домой и по приезду отправила ему голосовое: “спасибо тебе за эту чудесную ночь, я была рада, что это случилось, желаю тебе прекрасного дня и хорошей смены” (он работает в ночь). Он ничего мне не ответил.

Поздно вечером он написал- погода паршивая, надеюсь я выживу эту ночь. Я сказала, что надеюсь, он тепло оделся, желаю ему, что бы эта ночь поскорее закончилась.

(Он чувствует себя изнасилованным, хотя формально все было по его согласию. Почему многие женщины путают сексуальную технику и доильный аппарат? В чем отличия?)

Утром он не писал, обычно в это время он всегда писал. Я спросила, как он? Он сказал, что все хорошо, стал рассуждать на рабочие темы. Он был каким-то формальным и холодным. Ответил на мое сообщение только ближе к вечеру. И я решила спросить, говорю: “у меня ощущение, что что-то изменилось, скажи мне, если так”. Он сказал: “а что изменилось, могла бы ты конкретизировать, а то я не понимаю, о чем речь.” Я сказала, что у меня есть ощущение, что у нас в сексе что-то было не так, и если да, скажи мне, я пойму.

(Не так было не в сексе, а в том, как она требовательно, категорично и жадно вытряхивала из него секс, с самого начала. При этом с самого начала он и сам хотел, но в его модели мира все должно было развиваться и происходить совсем не так. Как? Здесь понятно без лазов в голову)

Он записал длинное голосовое на тему того, что не знает, почему у него не вставал, он ожидал от этого секса дикого удовольствия. И что он 2 года жил без секса и в принципе, мог бы жить без него и дальше, что не знает, чего хочет. Я сказала- неужели этот секс был так ужасен? Извини, если было так.

(В вопросе про ужасность дополнительный слив и косяк. Опишете сами?)

Через некоторое время он отправляет мне голосовое и видео. В голосовом говорит: дело не в сексе. Вот, посмотри, я записал видео. На видео он говорит мне: знаешь, я записал тебе голосовое в ответ, когда ты поблагодарила меня за ночь, но оно не отправилось, а я не заметил. Я говорил тебе- да, и тебе спасибо, давай еще не раз это повторим. Но оно не отправилось и я был загружен на работе и возможно это и к лучшему. Ведь потом ты стала выяснять отношения, спрашивать, все ли ок, и я понял, что не готов к этому. Я не думал, что мне будут выносить мозг так рано. И поэтому, давай оставим все как есть. Я сейчас не готов. Я записала в аудио: пожалуйста, прошу тебя, может у нас есть еще шанс? Я не буду выносить тебе мозг, клянусь! Он ответил: “у меня сейчас мозг кипит, и я не готов к этому”.

(СЗ ее стала отрицательной, сначала -1, потом -2, потом -3. Он по-настоящему пожалел, что связался с ней. Когда он придет в себя, ее СЗ станет выше, и если она не будет его дергать, поднимется до положительных значений, но вряд ли дорастет до 1. И когда он напишет ей, при СЗ=0, предложит прогуляться, захочет как-то реабилитироваться за свой резкий отказ, он опять начнет выяснять, что не так было в сексе и будет сливаться дальше, поэтому СЗ ее, скорее всего, зафиксируется в районе – 1, минус один. Как ей нужно вести себя, чтобы сохранить хотя бы 0,5 по положительной шкале?)

Теперь я думаю, было ли дело в сексе, который ему не понравился, или в том, что я задала ему вопрос- все ли ок? Неужели секс был так ужасен, или этот вопрос, все ли хорошо, мог его так сильно обозлить?

Как такое может быть, что мы общались 2 месяца с утра до вечера и все это резко прекратилось в один момент?

(Все-таки не один момент прекратилось все. Но с 0 до – 3 СЗ упала и правда быстро. Но это потому, что она быстро применила несколько пыточных инструментов. Опишите какие. И опишите, как ее СЗ падала с +2 до + 1 перед ее приездом, а потом до 0 в день приезда. В цифрах попробуем анализировать, чтобы внести больше конкретики)

Хотелось бы разобраться в том, что я сделала не так