Microsoft готовится к запуску мобильного магазина игр в июле

Microsoft планирует запустить свой собственный мобильный игровой магазин в июле, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление президента Xbox Сары Бонд.

Магазин предложит широкий выбор мобильных игр от внутренних студий компании, включая такие хиты, как Minecraft и Candy Crush Saga, а также игры от партнеров и сторонних разработчиков в будущем. Однако размер комиссии, взимаемой с издателей, пока не уточняется.

Отличительной чертой магазина Microsoft будет его веб-платформа, в отличие от отдельного приложения. Это стратегическое решение позволит Microsoft конкурировать с Google Play и App Store от Apple. Пока неясно, как пользователи iPhone смогут устанавливать игры из этого магазина.

В октябре 2023 года Microsoft завершила приобретение компании Activision Blizzard King за $68,7 млрд. Этот ход позволил Xbox получить права на такие успешные мобильные франшизы, как Candy Crush Saga, приносящие компании огромные доходы в течение 11 лет. Кроме того, в арсенале Microsoft появились такие популярные игры, как Call of Duty Mobile и новая Warzone Mobile.