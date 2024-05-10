 

Microsoft готовится к запуску мобильного магазина игр в июле

10.05.2024, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Microsoft планирует запустить свой собственный мобильный игровой магазин в июле, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление президента Xbox Сары Бонд.

Магазин предложит широкий выбор мобильных игр от внутренних студий компании, включая такие хиты, как Minecraft и Candy Crush Saga, а также игры от партнеров и сторонних разработчиков в будущем. Однако размер комиссии, взимаемой с издателей, пока не уточняется.

Отличительной чертой магазина Microsoft будет его веб-платформа, в отличие от отдельного приложения. Это стратегическое решение позволит Microsoft конкурировать с Google Play и App Store от Apple. Пока неясно, как пользователи iPhone смогут устанавливать игры из этого магазина.

В октябре 2023 года Microsoft завершила приобретение компании Activision Blizzard King за $68,7 млрд. Этот ход позволил Xbox получить права на такие успешные мобильные франшизы, как Candy Crush Saga, приносящие компании огромные доходы в течение 11 лет. Кроме того, в арсенале Microsoft появились такие популярные игры, как Call of Duty Mobile и новая Warzone Mobile.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовые роботы на Украине: Россия определила вектор развития военного дела во всем мире

10.05 / OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

10.05 / Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05 / Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

10.05 / Лаймово-зеленый маникюр – свежий тренд в мире нейл-арта: особенности и самые модные дизайны

10.05 / Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

10.05 / Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

10.05 / Ногти-бабочки – хит весны и лета: особенности и дизайны теплого сезона

10.05 / С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика