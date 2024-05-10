Создатели ChatGPT планируют разрешить генерировать ИИ-порнографию

Компания OpenAI, создавшая чат-бот ChatGPT и генератор изображений DALL-E, рассматривает возможность разрешить пользователям создавать откровенный контент с помощью искусственного интеллекта.

OpenAI рассматривает возможность предоставления разработчикам и пользователям доступа к NSFW-контенту, включая эротику, жестокие сцены, оскорбления и ненормативную лексику.

Хотя OpenAI может разрешить генерацию эротических текстов и изображений, создание дипфейков, изображающих реально существующих людей в обнаженном виде, останется запрещенным.

Целью OpenAI является предоставление свободы в создании контента, соблюдая законы и права других людей. Однако данная инициатива пока находится в стадии обсуждения.

ChatGPT, созданный OpenAI в 2022 году, представляет собой чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме.