Молодой инженер два года проработал в алкомагазине, думая, что работает в конструкторском бюро

Старший продавец-консультант одного из популярных алкомагазинов Илья П. после двух лет работы обнаружил, что трудится не там, где мечтал. Поступая в Краснодарский технический университет, он хотел работать в «КБ», но, как выяснилось, не в таком.

Илья с отличием окончил электромеханический факультет КГТУ в 2022 году. На поступление туда его вдохновил пример покойного деда, который много лет возглавлял КБ, название и местонахождение которого засекречено даже сейчас.

– Мне с детства говорили, что я, как дедушка, буду начальником КБ. А чтобы попасть туда работать, надо хорошо учиться. Я так и сделал. Закончил университет с красным дипломом. А потом вот так получилось – я, конечно, расстроен, – говорит Илья.

Получив диплом инженера, Илья начал узнавать, как устроиться в КБ. В службе занятости ему дали нужные контакты и он моментально получил работу. В апреле 2024-го Илью повысили до старшего продавца и он пришёл рассказать о своём успехе преподавателям университета. Этот визит заставил задуматься декана электромеханического факультета Ивана Кононенко.

– Сегодня программа нашего университета перегружена предметами общественно-политического цикла, ОБЖ, общеказачьей подготовкой. Спецпредметам достаются считанные часы. Мы не всегда успеваем объяснить даже отличникам, что такое конструкторское бюро и чем оно занимается, – сказал он.

Администрация сети, узнав о недоразумении, предложила Илье должность заведующего магазином. Так он смог исполнить свою мечту и стать начальником КБ.

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