Samsung Galaxy S23 Ultra испытывает проблемы с виджетами и уведомлениями

Последнее обновление OneUI 6.1 для Samsung Galaxy S23 на базе Android 14 вызвало несколько неполадок в флагманской модели S23 Ultra. Об этом пишет портал GizmoChina.

Пользователи, обновившие свои смартфоны, жалуются на работу виджета часов на экране блокировки, который меняет свои параметры, такие как положение, стиль и шрифт. По данным СМИ, проблема с виджетом распространилась массово, но Samsung пока не прокомментировала ситуацию.

Кроме того, на форумах Samsung пользователи сообщают о проблеме с уведомлениями на экране блокировки. Пользователи отмечают, что после свайпа вниз открывается не конкретное уведомление, а панель уведомлений. Предполагается, что это связано с перекрытием виджета часов и других элементов интерфейса. Возможным решением может стать изменение положения виджета часов.

Тем не менее, обновление OneUI 6.1 также принесло ряд значительных улучшений. В частности, был добавлен искусственный интеллект Galaxy AI, благодаря которому в серии Galaxy S23 появился нейросетевой переводчик для мгновенного перевода голосовых звонков. Встроенный фоторедактор в приложении “Галерея” теперь позволяет перемещать и удалять объекты на фотографиях, а в клавиатуре появилась функция смены тона сообщений и прочие режимы, дебютировавшие в Galaxy S24.