Huawei Pura 70 Ultra получил лучшую камеру среди смартфонов по версии DxOMark

Специалисты DxOMark провели тестирование камеры флагманского смартфона Huawei Pura 70 Ultra и поместили его на вершину своего рейтинга. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, к ней добавлены сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и телеобъектив с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 13 Мп.

Эксперты отметили универсальность этого камерного комплекта, подчеркнув высокое качество съемки в различных условиях. В их отчете выделяются высокая точность экспозиции, достоверная передача цветов, эффективность автофокуса, а также отличная работа зума и качество портретных снимков с естественным эффектом боке.

Единственным выявленным недостатком стало снижение детализации в условиях слабого освещения при видеосъемке.

После завершения тестирования камеры DxOMark выставили Huawei Pura 70 Ultra рейтинг в 163 балла, что позволило этой новинке занять первое место среди смартфонов с лучшими камерами. На втором и третьем месте расположились Honor Magic6 Pro (158 баллов) и Huawei Mate 60 Pro+ (157 баллов) соответственно. Флагманский iPhone 15 Pro Max занял шестое место с 154 баллами.

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