 

Huawei Pura 70 Ultra получил лучшую камеру среди смартфонов по версии DxOMark

10.05.2024, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты DxOMark провели тестирование камеры флагманского смартфона Huawei Pura 70 Ultra и поместили его на вершину своего рейтинга. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным датчиком, к ней добавлены сверхширокоугольный модуль на 40 Мп и телеобъектив с разрешением 50 Мп. Фронтальная камера имеет датчик на 13 Мп.

Эксперты отметили универсальность этого камерного комплекта, подчеркнув высокое качество съемки в различных условиях. В их отчете выделяются высокая точность экспозиции, достоверная передача цветов, эффективность автофокуса, а также отличная работа зума и качество портретных снимков с естественным эффектом боке.

Единственным выявленным недостатком стало снижение детализации в условиях слабого освещения при видеосъемке.

После завершения тестирования камеры DxOMark выставили Huawei Pura 70 Ultra рейтинг в 163 балла, что позволило этой новинке занять первое место среди смартфонов с лучшими камерами. На втором и третьем месте расположились Honor Magic6 Pro (158 баллов) и Huawei Mate 60 Pro+ (157 баллов) соответственно. Флагманский iPhone 15 Pro Max занял шестое место с 154 баллами.

Кроме того, ранее Sharp представила смартфоны с минималистичным дизайном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Штурмовые роботы на Украине: Россия определила вектор развития военного дела во всем мире

10.05 / OpenAI: злоумышленники уже 7 лет выдают украденную нейросеть «Оракул» за новостное агентство

10.05 / Мнение: Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

10.05 / Тренды и антитренды босоножек на весну: что будет в моде и какие лучше спрятать подальше в шкаф

10.05 / Лаймово-зеленый маникюр – свежий тренд в мире нейл-арта: особенности и самые модные дизайны

10.05 / Сенсорная кнопка захвата: инновация в iPhone 16 и 16 Pro

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Военнопленные из Харьковской области

10.05 / Мнение: Перегруз школьников и радужный саботаж в издательстве

10.05 / Ногти-бабочки – хит весны и лета: особенности и дизайны теплого сезона

10.05 / С V-образным вырезом и не только: трендовые блузки весеннего сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика