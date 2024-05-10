 

На юанях появились виды российских городов

10.05.2024, 11:33, Разное
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В течение 2024 года на реверсе юаней появятся изображения с видом российских городов, сообщил председатель правления Народного банка Китая Юнь Хулинь.

Предварительно на банкнотах можно будет увидеть виды Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и озеро Байкал.

Как пояснили в Народном банке КНР, решение показать китайцам красоту российских городов принял лично глава государства Си Цзиньпин в рамках Года китайско-российской дружбы.

– Председатель Си очень любит Россию и видит большие возможности для развития добрососедских отношений. Каждый гражданин нашей страны сможет выбрать понравившийся город и, возможно, посетить его в туристических или иных целях, – пояснил Хулинь.

Ожидается, что в качестве ответной меры в 2025 году наиболее известные достопримечательности Китая появятся на рублях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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