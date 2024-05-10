Мнение «аналитика»: О бунте и фронде армейских офицеров… Начинается?

Военные в России всегда были кастой пусть и служилой, но привилегированной. И хотя они привыкли к тому, что «приказы не обсуждают, а исполняют», многое меняется, когда приходится решать реальные задачи, к которым готовили в училищах и на учениях. А на поле боя выживают не самые исполнительные, а самые умные, грамотные, инициативные. И эти качества не остаются в окопах.

Опять же, нельзя забывать, какую роль армейцы играли в различных эпизодах смены власти в стране, от дворцовых переворотов до августовского путча. Поэтому российский президент Владимир Путин попытался сыграть на упреждение, устроив встречу с командирами в преддверии Дня Победы и попросив их «говорить откровенно».

Однако…

Совсем уж разрядить обстановку не получилось, несмотря на ободряющие слова и заверения, что «вся страна работает на вас». Офицеры ведь всё видят своими глазами и думают своей головой. И недовольство под фуражками, похоже, нарастает.

Свидетельством чему стал небольшой, но яркий эпизод 9 мая. Когда верховный главнокомандующий по традиции подошёл к группе командиров, возглавлявших пешие колонны на Параде, сразу несколько офицеров «демонстративно» не стали прикладывать руку к фуражке, отдавая честь. Что вызвало заметное оживление в социальных сетях. Один из них, замначальника Рязанского училища ВДВ, полковник Сергей Молочников… отмолчался в ответ на недоуменные вопросы. Другой, начальник академии МЧС генерал-лейтенант Виктор Панченков заявил, что в соответствии со строевым уставом, в строю руки к головному убору не прикладываются, поэтому воинское приветствие должно быть выполнено только вне строя. Лукавое объяснение, поскольку офицеры стояли не в строю.

И это — маркер новых настроений в российской армейской среде.

Пока они — лишь ропот и фронда. Военные не станут «майданить» на радость врагам во время СВО. Но вот потом…

Спрос будет строгий?

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