Нетаньяху сравнил действия в Газе с Второй мировой войной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с известным военным историком из Военной академии США в Вест-Пойнте, обсуждая борьбу с укрепленными в секторе Газа представителями палестинского движения ХАМАС, сравнили действия Израиля с операциями армии США в ходе Второй мировой войны.

По словам Нетаньяху, в ходе беседы военный историк напомнил ему о Манильской битве 1945 года, в которой американские войска сражались с японцами. Тем не менее, он подчеркнул, что в результате этой битвы погибло много мирных граждан. Премьер Израиля утверждает, что ситуация в Газе аналогична этой битве, где, как он сказал, многие японские военнослужащие прятались в канализационных системах Манилы.

Нетаньяху также напомнил о реакции США на предыдущие атаки, указав на действия после Перл-Харбора и 11 сентября. Он также отметил, что израильская армия уничтожила большую часть батальонов ХАМАС в Газе и выразил намерение войти в Рафах, чтобы искоренить оставшийся сопротивление.

Нетаньяху признал, что они могут столкнуться с сильным сопротивлением, но уверен, что израильские военные справятся с этой задачей. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с США, несмотря на приостановку поставок оружия из-за действий Израиля.