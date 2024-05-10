 

Россия передаст сети «Пятёрочка» посольства стран, не приславших своих представителей на инаугурацию Путина

10.05.2024, 9:33, Разное
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В Москве может появиться несколько десятков новых магазинов сети «Пятёрочка» – их откроют в зданиях посольств недружественных государств, отказавшихся послать своих официальных предстателей на инаугурацию Владимира Путина.

В ближайшее время МИД объявит персонами нон-грата всех сотрудников этих дипучреждений и начнёт процедуру изъятия зданий из собственности иностранных государств. «Пятёрочки», которые откроются в этих зданиях, могут стать самыми роскошными супермаркетами столицы – их стены украсят картины работы Репина, Айвазовского и Верещагина. При этом верхние этажи посольств могут быть переоборудованы под складские помещения или сданы под офисы.

– Конечно, в ответ на пренебрежение дипломатическими нормами мы примем меры, – говорит спецпредставитель МИД Мария Захарова. – Если посол не признаёт президента, то мы не будем признавать ни посла, ни посольства. Пусть эти роскошные особняки служат народу, а не превращаются в притоны для русофобских шабашей. Если «Пятёрочка» не сможет быстро занять все эти здания, мы передадим их сети магазинов «Красное и белое» или секс-шопам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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