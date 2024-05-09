 

Мнение: О параде

09.05.2024, 22:00, Разное
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Почему-то совсем без издевательства в нынешней РФ нельзя. Когда не удается добраться до чужих – глумятся над своими. Я тут послушал радио – сообщают, что солдаты проходили парадом в ЛЕТНЕЙ форме! Положительно, тут только руками развести. Какой “летней” – СНЕГ идет! Температура – ноль, максимум – плюс 2. Да еще и ветер на этой огромной площади, ЗЛОЙ ветер. Пронизывающий.

Читал, что в Минобороны были прям дебаты – как же одевать войска? В летнюю или зимнюю? Ну и решили – да ладно, типа. Давай в летнюю! В летнюю картинка лучше, видимо.

Я сам служил в Заполярье, рядовым срочную; во-первых, всегда ненавидел всю эту идиотскую шагистику (с тех пор терпеть не могу и никогда не смотрю парады); но помню, что хуже нет – стоять на промерзшем плацу, орать бессмысленные кричалки, а его продувает насквозь, и полный дубак! В летней к тому ж гимнастерке – это вообще, по-моему, преступление. Но возражение в таких случаях всегда одно: “…стойко переносить тяготы и лишения воинской службы”.

Устав у них такой. Плевать на всех.

Источник: Размышления вольного социолога


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