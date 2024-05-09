Мнение: Бум электроники в России, наш подшипниковый кластер и рост услуг электромонтажа

1. Электронная промышленность в России переживает сейчас настоящий расцвет. Мы с вами уже много раз радовались открытию новых производств в данной отрасли. Что же касается общих объёмов выпуска, то оно выросло за прошлый год почти в полтора раза (ссылка):



По итогам 2023 года объём рынка контрактного производства электроники в России вырос на 42 % до 35 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Он показал, что средний уровень загрузки предприятий достиг 79 %.

Рост продолжается и сейчас: в I квартале 2024 года объём рынка увеличился на 44 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а инвестиции в производство за это же время выросли на 160 %. Контрактное производство электроники включает в себя сборку, монтаж и производство печатных плат, установку компонентов, литьё и изготовление пресс-форм, а также прочие операции. Крупнейшими участниками рынка в России являются GS Group, «АТБ электроника», НПП «Гамма» и другие компании. Основу контрактного производства составляет монтаж компонентов на печатные платы, пояснили в АРПЭ, но более половины стоимости формируется за счёт сопутствующих сервисов: схемотехники, дизайна, тестирования, упаковки и иных услуг.

Активный рост контрактного производства электроники в России отмечается уже не впервые: в 2019 году этот рынок увеличился более чем на четверть до 20 млрд руб. Тогда этих показателей удалось достичь за счёт крупных проектов по импортозамещению. Сегодня весь российский рынок электроники (не только потребительской) оценивается в 6,1 трлн руб. — 65 % из них занимает импортная продукция, а 35 % остались отечественной. Российское контрактное производство электроники растёт за счёт отказа от производства в Европе и Азии: даже без учёта логистики азиатское производство иногда оказывается дороже российского, отметил представитель отечественной компании «М-плата». У GS Group загрузка контрактных мощностей в зависимости от числа заказов сегодня составляет от 80 % до 100 %. <…>

Предполагается, что за 2024 год рост рынка вычислительной техники в России составит 30 %, телекоммуникационной — 50 %, а компонентов — не более 30 %. К 2030 году российский рынок микроэлектроники при оптимистическом сценарии может вырасти в четыре раза до 1,1 трлн руб., считают аналитики аудиторской компании Kept, — из них 578 млрд руб. (55 %) обеспечат российские производители.

2. В России бурно развивается ещё одна высокоточная отрасль промышленности – производство подшипников (ссылка):



…В настоящее время доля импорта [подшипников] превышает 70%.

Проблема стала наиболее остро ощущаться в 2022 году. Из-за нехватки комплектующих некоторые предприятия, включая производителей локомотивов и железнодорожных вагонов, фактически остановили свою деятельность; возникли затруднения с ремонтом существующего оборудования. Отсутствие полной локализации стало причиной остановки нескольких заводов, что привело к дефициту на отечественном рынке.

Вследствие этого были приняты ряд мер для исправления ситуации (часть проблем были решены достаточно оперативно), но «подшипниковая зависимость» остается одной из основных проблем для отечественной промышленности. Еще одним важным шагом в этом направлении станет создание промышленного кластера по производству подшипников на территории Ростовской области, о чем было объявлено в апреле 2024 года. В этот кластер войдут как местные предприятия, так и компании из Тверской области и Подмосковья.

Министр промышленности и энергетики области, Андрей Савельев, отметил, что запуск производства на новой территории начнется уже в текущем году. Сегодня проводится разработка технической документации. Чиновник подчеркнул, что создание межрегионального технопарка поможет постепенно избавиться от зависимости от импорта. Здесь будут производиться роликовые и игольчатые подшипники для автомобилей, а также шариковые подшипники для самолетов и электроники.

Также было объявлено, что к лету текущего года будет выполнена задача по полной локализации производства кассетных подшипников для железнодорожных вагонов. Все ключевые компоненты данного продукта были успешно замещены. Например, ГК «Тек-Ком» запустила выпуск роликов. Компания также работает над локализованным подшипником для локомотивов и другого подвижного состава, включая высокоскоростные электропоезда.

В конце 2023 года Завод автомобильных подшипников №1, расположенный в особой экономической зоне “Дубна”, выпустил первую партию деталей – 1 тысячу штук. С 2025 года предприятие планирует производить до 380 тысяч изделий ежегодно.

3. Выношу характерную реплику из комментариев (ссылка):

Я — сибирский частный электромонтажник.

Рынок квартирных/коттеджных/офисных ремонтов всегда был и остаëтся показателем благосостояния народа.

После начала СВО было опасение, что рынок наших услуг просядет. Санкции-жманкции, всë такое…

Главный инженер одного местного пивзавода хотел пригласить меня на монтаж оборудования в новом цеху. Но с началом СВО расширение производства приостановили, т.к. буржуи “перекрыли краник” качественному европейскому технологическому оборудованию.

В частной сфере сначала тоже было так же. Именитые бренды начали уходить, а заказчики затаились в ожидании.

Но это длилось совсем недолго. На смену европейцам пришли очень добротные китайцы, да и внутренний производитель встрепенулся.

Заказчики перестали бояться вкладывать деньги.

Рынок наших услуг… начал неуклонно расти.

Наш город тоже хорошел на глазах, и последние два года — не исключение.

А сейчас я нахожусь на новых территориях, которые до 2022 года находились под контролем наших оппонентов.

Небо и земля, товарищи, небо и земля! К тому же, мне есть, с чем сравнивать — я сам много лет прожил на этих территориях, пока не уехал в 2014-м. И я помню, КАК тут было ТОГДА, и как грустно всë выглядит сейчас.

Но Россия начинает понемногу вкладываться в эти территории. И на примере маленького промышленного городишки, в котором я жил до 2014 года и в котором нахожусь сейчас, это очень хорошо видно.