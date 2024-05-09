Мнение: Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт

1. Три четверти россиян, согласно опросам ИСПИ РАН, относят себя к среднему классу. Ещё 1% — к высшему. Для сравнения, в 1995 году средним классом себя считали лишь 32% россиян, а 49% – низшим. Соответствующий график приводит Genby, также он указывает на значительный рост самооценки своих доходов россиянами (ссылка):



За 30 лет число бедных и нищих упало с 62 до 19%. Средняя группа в которую в основном перебрались бедные и нищие, выросла с с 34% до 59%. Половина средней группы, перебралась к богатым и обеспеченным, их число выросло с 4% до 22%

Вопрос звучит так : «Какая из ниже приведенных оценок наиболее точно характеризует Ваши доходы?». Варианты ответов:

«Богатые» – денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать;

«Обеспеченные» – покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей;

«Ограниченные в средствах» – денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды;

«Бедные» – денег хватает только на приобретение продуктов питания;

«Нищие» – денег не хватает даже на приобретение продуктов питания.

Это к вопросу «почему левые товарищи рассчитывают на революцию в России». Голодным не до революций — голодные способны максимум на стихийный протест по типу новочеркасского при Хрущёве. Революции удобно устраивать, когда народ более-менее обеспечен. Напомню, что белоленточники выходили на Болотную в дорогих пальто и с айфонами в карманах, а соратники Ленина ещё задолго до 1917 привольно жили в семикомнатных квартирах и разъезжали по заграничным курортам.

2. Согласно Росстату, уровень бедности в России по итогам прошлого года снизился до рекордно низкого (ссылка):



В России в 2023 году снизился уровень бедности. <…> Доля граждан страны с доходами ниже границы бедности (ее средний уровень составлял 14 399 рублей в месяц) сократилась до 8,5 процента. По данным ведомства, в 2022 году этот показатель составил 9 процентов. При этом самый низкий уровень бедности всего в прошлом году был зафиксирован в Ямало-Немецком автономном округе (3,6 процента), Санкт-Петербурге (4,4 процента) и Москве (4,5 процента). Наибольшая доля бедного населения — в Ингушетии (27,7 процента), Карачаево-Черкесии (23,5 процента) и Тыве (20,6 процента).

Исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов объясняет увеличение доходов россиян ростом заработных плат и снижением уровня безработицы. Он отметил, что уровень бедности в 8,5 процента стал минимальным за всю современную российскую историю, при этом он имеет потенциал для дальнейшего снижения.

3. Уровень бедности падает, а доходы россиян растут (ссылка):

В первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,8 процента в годовом выражении. <…>

Под этим понятием подразумеваются доходы, остающиеся у гражданина после обязательных платежей (в том числе, налогов), скорректированные на индекс потребительских цен. При этом в четвертом квартале 2023 года этот показатель вырос на семь процентов. Ведомство также пересмотрело оценку роста реальных располагаемых доходов за весь прошлый год — с 5,4 до 5,8 процента. По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году такие доходы россиян станут больше на 5,2 процента.

Некоторые скажут сейчас, что доходы выросли, но и цены тоже выросли. Напомню, что в литрах бензина зарплаты тоже растут. Когда Путин принял страну из уставших рук «друга Бориса», на среднюю зарплату можно было купить меньше 400 литров бензина. Сейчас — уже около 1400 литров (ссылка):