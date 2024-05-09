 

Мнение: На чьей стороне Титаренко?

09.05.2024, 19:48, Разное
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А сегодня, оказывается – как ни в чем ни бывало – аж по Первому каналу покажут “В бой идут одни старики”. Они его еще и раскрасили. Не пожалели трудов. Будет комэск Титаренко в цвете. Тот самый, который “Мы же над моей родной Украиной летели!” Народ, стало быть, будет смотреть, ронять слезу. Думаю, у этого показа важная идеологическая функция: они таким образом равняют ВОВ и СВО. А что, мол: там три буквы – и тут три буквы, местность, опять же, одинаковая. Боевые вылеты. А на чьей стороне в первом и во втором случае воюет Титаренко – этот вопрос мы замнем. Для ясности.

Честно говоря, смотрю я на эти рожи на параде – Путин, Шойгу – и как-то у меня крепнет убеждение, что 9 мая уже всё, кончилось. Теперь нам до самой смерти только годовщины СВО праздновать, к 9 мая мы уже никаким боком.

Источник: Размышления вольного социолога


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