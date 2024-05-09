Рекламу iPad Pro раскритиковали в Сети
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Новый iPad Pro был представлен Apple в ходе мероприятия 7 мая. Рекламный ролик, показывающий огромный механический пресс, превращающий музыкальные инструменты и предметы искусства в тонкий iPad Pro, вызвал массовую критику в социальных сетях.
Пользователи Twitter выразили свое разочарование, обвиняя компанию в уничтожении искусства. Некоторые сравнили ролик с известной рекламой «1984», где Apple боролась с антиутопией, но стала сама символом бездушия.
Японские пользователи также присоединились к критике, учитывая свою особую привязанность к устаревшим устройствам и искусству.
Некоторые предложили альтернативный подход, предлагая прокрутить ролик в обратном порядке под ту же музыку, чтобы он приобрел другой смысл.
На данный момент ролик на YouTube имеет более 10 тыс. дизлайков при 14 тыс. лайков.
Смотреть комментарии → Комментариев нет