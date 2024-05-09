 

Рекламу iPad Pro раскритиковали в Сети

09.05.2024, 19:10, Разное
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Новый iPad Pro был представлен Apple в ходе мероприятия 7 мая. Рекламный ролик, показывающий огромный механический пресс, превращающий музыкальные инструменты и предметы искусства в тонкий iPad Pro, вызвал массовую критику в социальных сетях.

Пользователи Twitter выразили свое разочарование, обвиняя компанию в уничтожении искусства. Некоторые сравнили ролик с известной рекламой «1984», где Apple боролась с антиутопией, но стала сама символом бездушия.

Японские пользователи также присоединились к критике, учитывая свою особую привязанность к устаревшим устройствам и искусству.

Некоторые предложили альтернативный подход, предлагая прокрутить ролик в обратном порядке под ту же музыку, чтобы он приобрел другой смысл.

На данный момент ролик на YouTube имеет более 10 тыс. дизлайков при 14 тыс. лайков.


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