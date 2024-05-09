 

EA рассматривает внутриигровую рекламу как источник роста

09.05.2024, 19:10, Разное
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Компания Electronic Arts (EA) планирует использовать внутриигровую рекламу для ускорения своего развития и улучшения финансовых показателей в будущем. Об этом пишет портал DTF, ссылаясь на заявления главы компании Эндрю Уилсона.

На инвесторском собрании Уилсон отметил, что компания находится в начальной стадии обсуждения этого вопроса и будет внедрять рекламу в игры «вдумчиво». Ранее EA уже экспериментировала с размещением рекламы в своих играх, таких как Need for Speed Carbon и Battlefield 2142.

Несмотря на стабильный рост бизнеса, EA продолжает искать дополнительные источники дохода. В прошлом финансовом году компания заработала $7,5 млрд, а прибыль составила более $1,2 млрд.

Это не первый раз, когда EA выдвигает инновационные планы по развитию видеоигр. Ранее Уилсон заявил о намерении использовать искусственный интеллект для создания контента.

Electronic Arts — американская компания, основанная в 1982 году Трипом Хокинсом, бывшим сотрудником Apple. Компания является пионером в индустрии компьютерных игр и владеет такими крупными франшизами, как Battlefield, Need for Speed и The Sims.


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