По лунной железной дороге пойдут только роботов ноги

Америка задумалась о строительстве лунной железной дороги. Насколько это актуально для страны, где железные дороги в столь печальном состоянии, что с них то и дело валятся составы. Кажется, самое время заняться их модернизацией — так нет же!

Кого нынче в США интересует морока с разрушающимися транспортными путями на родных просторах — их ведь действительно строить придется! То ли дело на Луне — туда людям еще попасть затруднительно, не то что осуществлять прожект. Зато можно влегкую срубить деньжат под новые идеи — глядишь, и перепадет что-нибудь за фантазии.

Ну а если поконкретнее, то кому-то в НАСА взбрело голову сделать «лунную железную дорогу», причем не в виде аттракциона, а провозгласить ее будущим лунным транспортным путем. Обосновывает агентство свои задумки простенько. Если отправить к звездам больше астронавтов, то им понадобятся новые методы транспортировки грузов. Тут-то «лунная железная дорога» окажется на подходе. Дескать, НАСА уже прорабатывает логистику лунной железнодорожной станции.

Жизнь на других планетах и в других частях Солнечной системы не за горами, считают эксперты-фантазеры, и самое время попытаться найти оптимальный способ транспортировки жителей вне Земли. Вот для этого левитирующая железнодорожная система может оказаться лучшим вариантом.

Пока что надежным планом считается передвижение по Луне на тележках для гольфа, но для перевозки большого количества людей и припасов необходимы более крупные транспортные средства. Новая система, получившая название FLOAT уже находится в разработке. Ученые надеются, что она позволит доставлять полезные грузы для астронавтов, отправляющихся в полет вокруг Луны.

Правда, до создания системы FLOAT еще весьма и весьма далеко. Но уже сейчас для контроля и перемещения по треку планируются левитирующие роботы. Основной частью дорожки будет графитовый слой, на котором собираются установить гибкие схемы и электромагнитные рецепторы. Они-то и обеспечат тягу, необходимую тем, кто находится на дорожке. В заявлении НАСА подтверждается, что план будет реализован, поскольку на создание новых технологических трасс уже выделено $600 000. Руководит проектом FLOAT Итан Шалер. Представители агентства пояснили:

«FLOAT — это лунная железнодорожная система, обеспечивающая надежную, автономную, эффективную перевозку полезных грузов на Луне. Такая железнодорожная система сможет обеспечить ежедневную стабильную работу лунной базы в 2030-х гг.»

В рамках потенциального финансирования проекта были выдвинуты и другие идеи, в том числе экранированная плазменная ракета для полетов на Марс. По словам представителей НАСА, для обеспечения тяги она будет опираться на «генерируемые делением пакеты плазмы». Эта инновационная система может значительно сократить время в пути между Землей и любым пунктом назначения в Солнечной системе». Будет ли она работать — вот вопрос!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, yaplakal.com

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