 

Финансовой системе «Биткоин» дали месяц на приведение работы в соответствие с требованиями российских ФЗ

09.05.2024, 17:33, Разное
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Центробанк дал 30 дней международной финансовой системе «Биткоин» на то, чтобы привести свою работу и структуру в соответствие с требованиями российского законодательства.

Речь идёт о ряде федеральных законов, которые иностранная платёжная система игнорирует с момента своего запуска.

Бенефициары и владельцы «Биткоина» тщательно скрываются, но проводившиеся в течение месяцы оперативно-следственные мероприятия позволили установить, что за системой с высокой долей вероятности стоит некий «Сато́си Накамо́то» (так в пресс-релизе, с ударениями). Во избежание проблем с законом он должен в кратчайшие сроки локализовать на территории РФ персональную информацию клиентов, наладить автоматизированное взаимодействие с правоохранительными органы – в частности, личные документы и биометрические данные, предоставляемые российскими клиентами и отдельными иностранцами при регистрации в системе «Биткион», должны немедленно передаваться в централизованные системы для учёта и обработки.

– Платёжные системы и сервисы либо будут работать в рамках законодательства (особенно ключевых федеральных законов), либо не будут работать вообще, – предупредили в ЦБ. – В первую очередь это касается прозрачности транзакций – вся информация по любому переводу должна быть доступна государственным органам по первому же запросу и немедленно. Если техническая реализация не позволяет реализовать такой механизм, это означает лишь то, что платёжная система непригодна к использованию и не может эксплуатироваться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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