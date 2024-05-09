 

Врач Серебренникова рассказала об опасных весенних болезнях

09.05.2024, 16:55, Разное
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Врач Екатерина Серебренникова обсуждает повышение рисков различных инфекций и обострений хронических заболеваний весной для организма.

Смена сезона несет свои вызовы, и весной многие сталкиваются с ухудшением самочувствия. Согласно Серебренниковой, организм в это время года становится более уязвимым для различных заболеваний.

Основной удар приходится на вирусные кишечные инфекции, обусловленные благоприятными условиями для их размножения. Чтобы предотвратить их распространение, врач рекомендует соблюдать гигиену рук и следить за чистотой холодильника.

Ангина также входит в список распространенных весенних проблем, особенно в виде вирусного тонзиллита, вызванного вирусом Эпштейна-Барр.

Грипп и парагрипп также активизируются в это время года, требуя особой осторожности.

Клещевой энцефалит остается серьезной угрозой из-за активности клещей до поздней осени. Вакцинация считается лучшим способом профилактики.

Аллергии могут привести к серьезным последствиям, включая бронхиальную астму. Для смягчения симптомов рекомендуется использовать медицинские маски и очки без диоптрий в период цветения.

Весной также часто обостряются заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматологические проблемы и язвы. Научное объяснение этому феномену неоднозначно, но предполагается, что причина может быть связана с перестройкой организма и изменением питания.

В поддержку иммунитета в периоды резких изменений температуры помогают продукты, богатые флавоноидами.


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