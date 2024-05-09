Токсиколог Кутушов рассказал о вреде фольги для здоровья людей

Приготовление пищи в фольге может привести к воздействию на еду нежелательных веществ, предупреждает токсиколог Михаил Кутушов. Он отмечает, что фольга, используемая для запекания, содержит ксеноэстрогены, которые могут спровоцировать развитие рака.

Ксеноэстрогены, как объясняет профессор Кутушов, имеют свойство накапливаться в организме человека. Это может нарушить естественный гормональный баланс, в результате чего возникают различные заболевания, включая бесплодие, нарушение работы щитовидной железы, ожирение, диабет и рак.

Особое внимание следует уделить также содержанию алюминия в фольге. Кутушов предупреждает, что этот металл может проникать в организм и накапливаться в различных органах, что может спровоцировать развитие различных заболеваний.