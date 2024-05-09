Пушкинский районный суд Петербурга обязал Германию выплатить миллиард евро за похищение Янтарной комнаты

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение иска музея-заповедника «Царское село» к правительству Германии о выплате компенсации за похищенную в 1941 году Янтарную комнату.

Рассмотрев все обстоятельства дела, судья принял решение полностью удовлетворить требования учреждения культуры — в течение месяца Берлин обязан выплатить музею миллиард евро (чуть менее 100 миллиардов рублей по курсу ЦБ на 8 мая 2024 года) и принести публичные извинения за кражу особо ценного имущества.

– Доказано, что по прямому указанию немецкого руководства в 1941 году Янтарная комната была вывезена из Екатерининского дворца. ФРГ – де-факто правопреемник нацистской Германии, поэтому обязательства о выплате компенсации возлагаются именно на это государство, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Если Берлин не перечислит компенсацию в течение 30 календарных дней, взысканием компенсации займётся Федеральная служба судебных приставов. В руководстве ведомства уже пообещали взять дело под особый контроль.

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