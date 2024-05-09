Причиной пожара в музее «Поля чудес» оказалась взорвавшаяся банка огурцов

Столичным пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 м², возникшее на пятом этаже музея популярной телепередачи «Поле чудес». В результате пожара существенные повреждения получили кровля и склад народных солений, занимавший бо́льшую часть верхнего этажа.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв одной из трёхлитровых банок с солёными огурцами, после этого была запущена цепная реакция из детонации других банок. Далее загорелась проводка и огонь распространился на места хранения топлива и пороха. Чтобы потушить помещение у сотрудников МЧС ушло три часа.

Как выяснилось, ранее инспектор пожарного надзора выносил предписание о необходимости хранения легко воспламеняющихся предметов в отдельном помещении, соления было рекомендовано хранить в погребе.

«Изначально музей «Поля чудес» размещался на одном этаже в Останкино, но со временем оказалось, что этой площади мало, – рассказывает автор и продюсер передачи Леонид Якубович. – Мы нашли пятиэтажное здание на окраине столицы, но музей всё расширяется, поэтому выполнить предписание служб по-прежнему тяжело. В ближайшее время музей переедет в новое семиэтажное здание».

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